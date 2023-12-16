Что случилось у рынка «Садовод» в Москве, почему мигранты напали на полицию Более 80 человек задержаны после нападения на полицию у рынка «Садовод» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали свыше 80 иностранцев за повреждение автомобиля МВД в момент воспрепятствования задержанию подозреваемого у рынка «Садовод», заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Что произошло и какие последствия?

Что случилось у рынка «Садовод», начало событий

По информации МВД Москвы, конфликт около рынка «Садовод» начался вечером 15 декабря. Telegram-канала Mash пишет, что полицейские проводили рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Они попытались проверить документы у одного из водителей на улице Верхние Поля, однако получили отпор.

«Гражданин попытался скрыться на автомобиле, при этом несколько метров протащил за транспортным средством полицейского. После чего вышел из машины и нанес несколько ударов сотруднику», — сообщает официальный источник.

По данным Telegram-канала «112», водителем был 21-летний гражданин Таджикистана.

Что случилось потом, почему мигранты напали на полицейских

Как сообщает МВД Москвы, таксиста все же удалось задержать, однако у него произошел эпилептический припадок. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь, а потом вызвали скорую.

«В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от пострадавшего мужчины, в том числе повредив служебный автомобиль», — сообщает «МВД Медиа».

В ходе конфликта большая толпа напирала на правоохранителей, полицейской машине порезали колеса. Силовикам, чтобы успокоить нападавших, пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Затем к рынку «Садовод» прибыли дополнительные наряды ДПС и полиции, толпа разошлась, кроме тех, кто был задержан на месте.

Какие последствия

Против таксиста из Таджикистана, который «прокатил» на капоте сотрудника полиции, а потом начал его бить, возбуждены два уголовных дела по статьям 318 и 319 УК РФ — «Применение насилия в отношения представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что в связи с поведением толпы, окружившей полицейских, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. В общей сложности на рынке «Садовод» были задержаны 82 человека. В отношении них составлены протоколы по статьям КоАП за мелкое хулиганство и нарушение миграционного законодательства.

Какие инциденты связаны с московским рынком «Садовод»

1 декабря на рынке «Садовод» произошел большой пожар. В ходе тушения пострадал один из спасателей, который сорвался с крыши. Весной 2019 года «Садовод» затопило после ливней.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев признал проблему «резиновых квартир» в соседних с рынком Котельниках: на неспокойное соседство ему пожаловались местные жители. По утверждениям СМИ, на рынке торгуют не только шубами и коврами, но и поддельными документами, и оказывают нелегальные финансовые услуги.

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