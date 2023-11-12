Четвероклассник отдал мошенникам 121 тысячу рублей из-за компьютерной игры Школьник из Москвы отдал мошенникам 121 тысячу рублей, чтобы прокачать аккаунт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве школьник стал жертвой мошенников, которые обещали улучшить его аккаунт в компьютерной игре Standoff 2, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мальчик украл у матери 121 тысячу рублей и перевел незнакомцам.

Как передает канал, четвероклассник наткнулся на видео известного блогера Вели и решил купить инвентарь для игры. В комментариях с ним связались неизвестные и предложили свою помощь. Они скинули мальчику инструкцию, за которую попросили перевести деньги через мобильный банк. Школьник без разрешения взял телефон матери и скинул мошенникам всю сумму. Когда он понял, что его обманули, признался родителям. Теперь злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее жертвой интернет-мошенников стал сын одного из самых богатых чиновников России Евгения Бакурова. 16-летний молодой человек хотел приобрести вещи известных брендов, которые покинули российский рынок. Подросток нашел поставщиков, которые привозят одежду и обувь из-за границы. Он сделал заказ и оплатил покупки, однако товара так и не дождался. Спустя некоторое время «продавцы» перестали выходить на связь. В общей сложности школьник заплатил мошенникам 130 тысяч рублей.