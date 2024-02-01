Человек умер после падения под поезд в московском метро

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Человек погиб в результате падения на пути в московском метро, сообщили ТАСС в оперативных службах. По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Чеховская» на Серпухово-Тимирязевской линии. В настоящий момент тело погибшего достают из-под поезда. Подробности произошедшего выясняются.

Пассажир упал на станции метро «Чеховская». По предварительным данным, человек погиб, его [тело] еще достают из-под поезда, — сообщили в оперативных службах.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что человек упал под поезд на станции «Чеховская». По данным канала, на серой ветке произошел сбой. Канал уточняет, что на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов.

В петербургском метро тем временем произошел инцидент на станции «Петроградская». Девушку едва не затянуло внутрь эскалатора. На опубликованных кадрах видно, что она сидит на ступеньках, а потом просто не успевает встать. В итоге она осталась без куртки, а в метрополитене заявили, что дежурная среагировала «неоперативно». Девушка, однако, не пострадала.