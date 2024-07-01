Цены на студии в новостройках Москвы резко выросли SHOT: студии в Москве подорожали на 1 млн рублей за месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на студии в новостройках Москвы резко выросли почти на 1 млн рублей за месяц из-за возможного запрета на продажу жилья площадью менее 28 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». С учетом новой ставки по ипотеке приобретение студии площадью 20 квадратных метров в жилом комплексе среднего уровня потребует выплаты 120 тысяч рублей в месяц в течение 20 лет.

По данным SHOT, застройщики резко увеличили цены на студии после обсуждения возможного запрета на жилье маленькой площади. Сначала цены на такие квартиры выросли на 100–400 тысяч рублей, а затем и дальше продолжили расти, за месяц увеличившись почти на 1 млн рублей.

Сейчас самые доступные студии площадью около 20 квадратных метров можно найти почти за 4,5 млн рублей в Зеленограде. В Москве и Новой Москве цены значительно выше — примерно от 7 до 12 млн рублей за студию площадью 20–25 квадратных метров.

По версии канала, стоимость студии может также измениться в зависимости от условий ипотеки, и тем, кто использует льготные условия, придется заплатить больше. Эксперты не ожидают снижения цен на новостройки в ближайшее время.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что строительной отрасли в России грозит серьезный кризис из-за отмены льготной ипотеки. В беседе с NEWS.ru эксперт уточнил, что для многих людей покупка квартиры станет недоступной. По его мнению, застройщикам придется возводить «микроскопические хрущевки» вместо больших и комфортабельных квартир.