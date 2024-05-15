«Целое море»: Катюша освоила уличный бассейн и попала на видео Панда Катюша снова искупалась в уличном бассейне

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Панда Катюша

Маленькая панда Катюша в Московском зоопарке еще раз искупалась в бассейне уличного вольера, кадры опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. На них видно, как зверек сначала опасливо обходит бассейн по кромке, а затем вместе с мамой Диндин все же спускается в воду.

Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море, — написала Акулова.

Маленькая панда несколько раз пробегала по бассейну и выходила на берег. В это время ее мама сидела в воде и наслаждалась солнечной погодой.

Накануне маленькая панда вместе с мамой исследовали новый бассейн. Акулова опубликовала видео водных процедур животных. На кадрах Катюша сначала подкрадывается к умывающейся под потоком воды Диндин, а потом убегает к искусственному пруду и погружается в него. Когда к малышке поспевает мама, она выходит из бассейна и играючи преследует родителя.

На фоне можно услышать восторженные возгласы детей. Их удивило, что Катюша «пошла мыться», а затем и вовсе решила окунуться в бассейн. Взрослые в свою очередь посоветовали маме следить за дочкой.