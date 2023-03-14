«Царство тепла»: москвичам рассказали, когда придет оттепель Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве 14 марта потеплеет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 марта в Москве резко потеплеет, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха прогреется до 2–4 градусов тепла.

Из царства холода мы завтра переносимся в царство тепла. Так, столицу ожидает дождь переходящий в мокрый снег, и достаточно сильный ветер. Но в тоже время, температура воздуха прогреется до 2–4 градусов тепла. Так что, можно смело заявлять о приходе весенней оттепели в столичный регион, — заявил Шувалов.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в Москву только в апреле, а март в столице теплым не будет. По его словам, весна в городе начнется с усиления морозов и снегопадов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что воскресенье, 12 марта, в Москве стало самым «мокрым» днем за всю историю метеонаблюдений. В столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 46% месячной нормы.