Более 30 участников массовой оргии в сауне задержали в Москве SHOT: в Москве за участие в массой оргии в ТЦ «Фэвори» задержали 31 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали 31 участника массовой оргии в сауне ТЦ «Фэвори», заподозренных в том числе в однополом сексе, пишет Telegram-канал SHOT. Одного из участников вечеринки арестовали на 15 суток.

По информации SHOT, задержанные устроили оргию в сауне на третьем этаже торгового центра на Волгоградском проспекте. Местные жители вызвали полицию из-за шума.

Прибывшие на место правоохранители увидели в сауне много голых женщин и мужчин, большое количество алкоголя. Как пишет канал, по помещению также были разбросаны контрацептивы и смазка.

Всего силовики обнаружили в сауне 17 коробок с алкоголем. В отношении 10 задержанных, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 21 до 48 лет, составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Одного из участников вечеринки, Андрея Журавлева, отправили на 15 суток в спецприемник, сообщила пресс-служба столичных судов. Мужчину обвинили в грубом нарушении общественного порядка и нецензурной брани в общественных местах.

Ранее Лефортовский суд Москвы приговорил к 15 суткам ареста рэпера Vacio после того, как он появился на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» в одном носке на гениталиях. Артисту также назначили штраф в 200 тысяч рублей.