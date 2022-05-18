Бойца ММА задержали за вымогательство денег у подростка Бойца ММА Магомедова задержали за вымогательство денег у подростка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец ММА Асхаб Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве денег у несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело, помимо Магомедова, задержаны ещё несколько человек, которым грозит до семи лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, сотрудники правоохранительных органов задержали в том числе и Асхаба Магомедова, — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что в октябре 2021 года Магомедов требовал от подростка деньги, угрожая насилием и распространением в СМИ сведений, позорящих его и его близких. По сведениям Telegram-каналов, опубликовавших видео задержания спортсмена в гостинице, в одном номере с ним находились его друзья, в том числе блогер Некоглай.

14 мая суд Таджикистана приговорил к 8,5 годам тюремного заключения бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева по делу о призывах к государственному перевороту. Ранее он был задержан в Москве и выдворен за пределы РФ.

В декабре 2021 года Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки в Лефортовском тоннеле и управление автомобилем без прав. В результате он также был признан виновным в нарушении правил въезда в Россию, оштрафован на пять тысяч рублей и выдворен на родину в Таджикистан, где он был задержан местными властями.