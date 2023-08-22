Беспилотник ВСУ упал в Красногорске: что известно, есть ли пострадавшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ночь на вторник, 22 августа, ВСУ попытались атаковать дронами Москву, однако средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника — в районе Красногорска и Часцов. В результате происшествия пострадавших нет.

Где были сбиты украинские беспилотники

Жители Красногорска сообщили о звуке мощного взрыва в микрорайоне Павшинская пойма около 03:00 мск, сообщал Telegram-канал Mash. Также взрывы были слышны в московском районе Строгино.

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате атаки беспилотника был поврежден жилой дом, а сам дрон упал в районе Красногорского бульвара. Его обломки повредили несколько припаркованных у здания автомобилей.

В экстренных службах заявили ТАСС, что в многоэтажном доме в Красногорске было зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах. В настоящий момент территория дома оцеплена.

На фоне этих сообщений три столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево и Домодедово — не принимали рейсы. Вылеты также были отложены. Позже входящие в Московский авиаузел Шереметьево и Домодедово начали принимать рейсы после временных ограничений, сообщили ТАСС в авиаслужбах.

Что пишут в Сети

Пользователи соцсетей опубликовали кадры обломков сбитого в Красногорске дрона ВСУ, в результате чего частично поврежден жилой дом и десятки автомобилей.

Водитель автомобиля записал на камеру видеорегистратора момент взрыва на Красногорском бульваре. На кадрах видно, как на улице случилась яркая вспышка, после чего, предположительно, обломки БПЛА упали на жилой дом и припаркованные транспортные средства.

Telegram-канал Baza показал кадры, как в многоэтажке взрывной волной выбило несколько оконных рам.

Реакция властей

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотников на столичный регион. По его словам, средства ПВО сбили дроны в районе Красногорска и в районе Часцов. На место инцидента выехали спецслужбы.

В Минобороны заявили, что Киев пытался осуществить террористическую атаку на территории России с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов.

Два дрона были обнаружены средствами ПВО, подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего потерпели крушение над территорией Брянской области. Еще два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Московской области. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Еще атаки ВСУ на Россию

В Минобороны сообщили, что ВС РФ вечером 21 августа пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку несколькими беспилотниками в районе Крыма. Два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в Черном море, заявили в ведомстве.

Утром 21 августа системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что системы ПВО 21 августа сбили два беспилотника в регионе. По его словам, один БПЛА был уничтожен в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе.

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