Беременная москвичка подавилась едой и умерла в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве беременная женщина скончалась в кафе, после того как подавилась, сообщает Telegram-канал «112». Поскольку она была на 37-й неделе беременности, врачи приняли решение экстренно провести кесарево сечение. Младенец выжил.

Трагедия произошла на фуд-корте на улице 10-летия Октября. 41-летняя Александра подавилась едой и начала задыхаться, врачам не удалось спасти ей жизнь. Отмечается, что после кесарева сечения ребенка увезли в перинатальный центр.

Ранее беременная 28-летняя москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением, после того как в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет. Инцидент произошел днем 20 февраля в районе станции метро «Калужская». Резиновая пуля пробила сумочку, куртку и попала девушке в левое плечо.

Пострадавшая призналась, что пистолет она носит с собой для самообороны. Женщина находится на 18-й неделе беременности и рассталась с отцом своего будущего ребенка. Пострадавшая самостоятельно вызвала скорую и прождала в общей очереди порядка трех часов. После того как врачи извлекли пулю, она отправилась в полицию для разъяснений обстоятельств случившегося.

До этого в Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство беременной женщины. Задержанный после надругательства над пострадавшей вытолкнул ее в окно с пятого этажа.