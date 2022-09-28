Baza: в поселке под Москвой подожгли здание администрации

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В поселке Белоомут под Москвой подожгли здание администрации, передает Telegram-канал Baza. 26 сентября около трех часов ночи неизвестный бросил зажигательную смесь в окно второго этажа. После этого преступник скрылся. Однако серьезного пожара эта атака не вызвала.

Поджигатель лишь повредил стеклопакет и подоконник в здании, заодно засветившись перед камерами. Теперь его пытается найти полиция, — отметили в канале.

Во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.

В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России зафиксированы попытки поджога военных комиссариатов и административных зданий. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.