Baza: москвичка подожгла будку для голосования на избирательном участке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков в Москве. По данным канала, инцидент произошел на юго-востоке российской столицы, виновнице может грозить до пяти лет лишения свободы.

Канал представил видео происшествия, на котором женщина, предположительно, обливает будку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего осуществляет поджог. Как сообщает Baza, сразу после этого она начинает снимать происходящее на телефон, вероятно, чтобы отчитаться перед мошенниками, которые уговорили ее на преступление.

Ранее сообщалось, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. В Следственном комитете впоследствии рассказали, что на девушку завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Кроме того, Общественная палата сообщала об аналогичном инциденте в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.