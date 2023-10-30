Baza: сын замгендиректора «Еврохима» ушел на олимпиаду и пропал

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Твердохлеб

Сын замгендиректора международной компании «Еврохим» Сергея Твердохлеба ушел на олимпиаду по математике и пропал, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в последний раз, когда отец связывался с 17-летним подростком, тот рассказал, что находится с неизвестными людьми.

Как выяснил канал, подросток пошел утром в школу в Вартовском переулке на олимпиаду, вечером его дома должен был встречать отец, потому что мать с братом уехали в другой город. Согласно информации Baza, сын отпросился погулять допоздна, но так и не появился дома, а отцу заявил, что проводит время в их другой московской квартире, хотя проверка геолокации показала, что тот соврал родителю.

Канал уточняет, что Твердохлеб все равно решил съездить в квартиру и убедиться, что сын не там, в это время от молодого человека поступил последний звонок, и он встревоженным голосом рассказал, что сейчас находится с незнакомыми людьми на проспекте 60-летия Октября. Топ-менеджер кинулся по адресу, прошелся по всем квартирам, но так и не обнаружил сына.

Пока Сергей сидел в полиции, геопозиция подростка определялась в городе Барыбино, пишет канал. Школьник все еще не отвечает на звонки, его ищет полиция. Как отмечают журналисты, мальчик мог оказаться жертвой мошенников, которые научились дистанционно похищать людей.

Похожая история произошла ранее с сыном гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева. Предполагалось, что 21-летнего Акима Газиева могли похитить, злоумышленники требовали за него выкуп в размере $1 млн. Спустя пару дней сам Газиев сообщил, что сын жив, его обнаружили в съемной квартире во Владимирской области.