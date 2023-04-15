Baza: двое сотрудников ППС в подпитии устроили гонки в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в подмосковной деревне Сабурово двое сотрудников ППС, Антон Веревкин и Павел Пантелеев, будучи пьяными, решили устроить гонки на своем авто и в результате врезались в припаркованный автомобиль. По данным канала, местные жители помешали виновникам ДТП скрыться с места происшествия и вызвали на место сотрудников ДПС, однако коллегам не удалось договориться, поэтому водителя автомобиля отправили на медосвидельствование.

По данным Baza, вернувшийся на место ДТП через два часа сотрудник ППС начал хвалиться, что его даже не «продували», и кричал, что ему ничего не будет за это происшествие, а после пересел с товарищами в другое авто и отправился веселиться дальше.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, вместе с сотрудниками ППС в машине находились три девушки, которые после аварии продолжали развлекаться и выпивать алкоголь. По данным канала, одна из них ударила тещу владельца автомобиля, в который врезалась на своем авто пьяная компания.

Ранее в Новосибирской области пьяный водитель на Infiniti влетел в машину со спящим таксистом. Находившийся в салоне автомобиля мужчина скончался. Его родственница рассказала, что в декабре виновник аварии уже получал штраф за пьяную езду.