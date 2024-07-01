Бастрыкин потребовал возбудить дело против главы Солнцевского суда

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Александр Бастрыкин

Высшая квалификационная коллегия судей 10 июля рассмотрит ходатайство о возбуждении уголовного дела против председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты. С соответствующим иском в ВККС обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Главу столичного районного суда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на преступление по этой статье (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Другие подробности не приводятся.

Ранее владелец компании «Сиблес Проект» Александр Нусс получил девять лет колонии общего режима за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса в Сосновоборске. Он похитил средства, выделенные по линии ВЭБ.РФ.

Предполагается, что в 2015 году Нусс направил выделенные ВЭБ.РФ средства на счета аффилированных лиц. Тогда же он перевел €12 млн (свыше 770 млн рублей) в Швецию на банковский счет зарубежной компании.

В начале июня суд в Москве взял под стражу гендиректора компании «Уральские заводы» Василия Мусина. Его арестовали по подозрению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа. Он пробудет в СИЗО один месяц и 29 суток — до 17 августа. АО «Уральские заводы» занимается проектированием и выпуском средств связи для правоохранительных органов, транспортно-логистических предприятий и промышленности.