Басманный суд арестовал мэра Кизилюрта

Фото: mo-kizilurt.ru

Магомед Магомедов

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 2 декабря мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова, передает ТАСС, задержанного накануне в Дагестане, передает корреспондент ТАСС. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Удовлетворить ходатайство следствия о заключении под стражу Магомеда Магомедова, — огласила постановление судья.

Магомед Юсупович Магомедов родился 19 апреля 1956 в селе Кикуни Республики Дагестан. В период с 1981 по 1989 год он работал тренером по вольной борьбе, затем трудился на различных должностях в Кизилюртовском торговом объединении. В 1995 году Магомедов был избран депутатом Народного собрания Дагестана, а с 1996 года он начал работать в республиканском комитете по законодательству. В городской администрации Кизилюрта политик работает с мая 2021 года.

Как сообщалось ранее, мэр Кизилюрта Магомед Магомедов был задержан сотрудниками ФСБ, прибывшими в Дагестан из Москвы. Официальных сведений о том, предъявили ли ему какие-либо обвинения, в настоящий момент нет. Предполагается, что поводом для задержания стала его деятельность на посту министра спорта республики.