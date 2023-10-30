Автозаправка вспыхнула в Химках Пожарные локализовали возгорание на автозаправке в подмосковных Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на автомобильной заправочной станции в микрорайоне Клязьма-Старбеево в подмосковных Химках, сообщается на сайте регионального управления МЧС. По данным ведомства, возгорание уже локализовано.

30.10.2023 в 08:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании газгольдера на АЗС в городском округе Химки, улица Международное шоссе, вл. 18. 08:40 — локализация на площади 60 кв. м. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении.

Борьбу с пламенем ведут 15 человек личного состава на четырех единицах спецтехники.

О пожаре на заправке в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках ранее сообщил телеканал РЕН ТВ. Сообщалось, что перед возгоранием на автозаправке произошел сильный взрыв.

До этого стало известно о взрыве резервуара временного содержания в районе поселка Верхнеколвинск в Усинском районе Республики Коми. Цистерна была выведена из эксплуатации, поэтому нефти в ней не было. Позднее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич заявила, что огонь из пустого резервуара перекинулся на соседнюю заполненную нефтью емкость. Вскоре пожарные локализовали пламя. На месте работали 25 единиц техники и более 80 человек личного состава.