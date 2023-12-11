Автомобиль вылетел с четвертого этажа автостоянки в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, водитель Volkswagen Touareg сдавал назад и не заметил ограждения.

Как передает канал, происшествие случилось в районе Пятницкого шоссе. Иномарка принадлежит 37-летней женщине, однако в момент в аварии за рулем находился мужчина. Очевидцы случившегося утверждали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Аналогичный случай ранее произошел на 84-м километре МКАД около гипермаркета. Водитель легкового автомобиля съехал со второго этажа парковки и снес знак. Находящийся за рулем мужчина получил травмы.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль рухнул в Неву. В этот момент в машине находилась беременная пассажирка, она погибла. Как выяснилось, водитель вышел из автомобиля и не поставил его на ручной тормоз, после чего иномарка покатилась в сторону реки. Мужчина и находящиеся рядом рыбаки пытались остановить транспортное средство, но сделать этого не удалось. Прибывшие на место водолазы обнаружили на заднем сиденье тело женщины.