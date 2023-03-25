Audi влетела в мачту освещения в Москве, один человек погиб

В Москве на ул. Нижние Мневники в районе дома 8б автомобиль Audi влетел в мачту городского освещения, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный Дептранс. По информации РЕН ТВ, в результате ДТП погиб один человек. Обстоятельства аварии неизвестны.

Телеканал опубликовал кадры с места происшествия. На них показано, что автомобиль после столкновения с препятствием превратился в неразборчивую груду металла.

6 марта в Искитимском районе Новосибирской области пьяный водитель на Infiniti влетел в машину со спящим таксистом. Находившийся в салоне автомобиля таксист скончался. Его родственница рассказала, что в декабре виновник аварии уже получал штраф за пьяную езду.

В ноябре в Москве грузовой автомобиль на полной скорости наехал на машину такси. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка, которой оказалась 34-летняя врач-нефролог. За рулем грузовика находился гражданин Белоруссии, который после столкновения скрылся с места происшествия, но был задержан. Впоследствии сообщалось, что за грузовиком подозреваемого числилось свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.