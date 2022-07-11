Атамана казачьих войск случайно зарубили шашкой на тренировке в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщается на сайте областного главка СК России. Обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Он находится под подпиской о невыезде.

Предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщается на сайте СК Подмосковья.

По данным следствия, инцидент произошел 10 июля во время тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в округе Истра. Обвиняемый, разрубая казачьей шашкой полимерную бутылку, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему удар в грудь. Тот скончался на месте. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший — атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов.

Ранее военные эксперты заявили, что увеличение количества казачьих подразделений в структуре вооружённых сил может положительно сказаться на казаках: их лучше вводить в регулярную армию, чем в полувоенные неуправляемые формирования. Однако срочная служба в таких подразделениях должна быть жёстче, чем в других.