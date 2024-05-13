Атака лосенка на собак и старушку в Москве попала на видео Лосенок грозил копытом старушке и ее собакам в Москве

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В Сети появилось видео из национального парка «Лосиный остров» в Москве, на котором молодой лось гоняется за собаками и несколько раз замахивается копытом на пожилую женщину, которая выгуливала своего пса. Глава департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров говорит, что женщинам чудом повезло избежать травмирования, передает издание «Москвич Mag». Он рекомендовал прятаться от лося за деревом, если тот решил напасть.

Лоси бьют именно вперед, они не лягаются ногами. Он испуганный, конечно. Это категорически не игра, это именно оборона. Вопрос в том, что не он вышел, а люди к нему пришли. Это надо понимать. Он же не во двор пришел. Он был дома, поэтому надо аккуратнее, максимально уйти с открытого пространства — за дерево или куда-то еще, — советует Бурмистров.

Ранее Бурмистров рассказал, что москвичи все чаще стали отдавать экзотических животных в Центр реабилитации диких экзотических животных. При этом енотов по-прежнему часто оставляют на улице. Также чиновник рассказал, что из-за недобросовестных хозяев столичные пруды заселяются красноухими черепахами.