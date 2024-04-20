Арестованы фигуранты дела о поставках некачественных продуктов в армию

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Суд Басманного района Москвы принял решение о заключении под стражу трех обвиняемых в сговоре с целью предоставления армии низкокачественных продуктов питания по завышенным ценам, сообщает РИА Новости. Фигурантами уголовного дела стали Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова.

Им назначили меру пресечения в виде заключения до 19 июня 2024 года. Они обвиняются в нарушении части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с присвоением или растратой.

Следствие утверждает, что обвиняемые организовали ненадлежащее обеспечение услуг питания для нужд Министерства обороны Российской Федерации, заключив контракты, которые были завышены, не соответствовали затратным расходам на их производство и не соответствовали требуемому качеству продукции.

Ранее суд отправил под домашний арест бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина. Мера пресечения избрана на срок до 17 июня. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие просило заключить его под стражу.