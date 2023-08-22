Адвокат назвал срок, грозящий организаторам экскурсии по Неглинке Адвокат Исаев: организаторам экскурсии по Неглинке грозит до десяти лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организаторам экскурсий по коллекторам Неглинки, в результате которой погибли восемь человек, грозит до десяти лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. При этом многое будет зависеть от содержания договоров, отметил эксперт. В них должны быть прописаны все риски, с которыми соглашаются потребители.

Скорее всего, здесь речь пойдет о ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой составляет до десяти лет лишения свободы. Если, конечно, организаторы экскурсии в принципе могут быть привлечены к ответственности в ситуации, когда причиной смерти туристов стали не дефекты в архитектуре коллекторов, — объяснил Исаев.

Кроме того, будет учитываться то, когда именно было разослано предупреждение о ливне — до или после начала экскурсии. По словам адвоката, подобных случаев в новейшей истории еще не было, поэтому данное дело будет положено в основу судебной практики как первое.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве

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