Устроивший ДТП в Москве блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы, вышел из колонии, сообщила его жена Диана Биль в своем Telegram-канале. Она опубликовала видеоролик, на котором сидит в машине вместе с освобожденным.

«Вы видели ребята, кто это?» — говорит Биль.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.

Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и запретил управлять транспортными средствами три года. Но прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его «чрезмерно мягким».

В марте 2022 года Пресненский суд назначил Билу наказание сроком в один год и два месяца в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.