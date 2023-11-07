«112»: беспилотник рухнул на дерево в СНТ в Новой Москве

Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал на дерево в районе садоводческого товарищества в Новой Москве. По его информации, БПЛА повис, зацепившись парашютом. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что местные жители уже вызвали полицию и сотрудников МЧС. В публикации сообщается, что оперативные службы приступили к установлению модели аппарата, размер которого составляет до двух метров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на город. Обломки беспилотника ВСУ упали во дворе частного дома, находящегося в одном из пригородов, уточнил он. В результате происшествия пострадал один человек, у него сломана рука, однако жизни севастопольца ничего не угрожает.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщал, что украинская «Фурия» потерпела крушение у железнодорожной станции в Воронежской области. По его информации, дрон обнаружил местный житель, который прогуливался в лесу около своего дома. В публикации уточняется, что БПЛА был оборудован камерой, однако взрывных устройств на нем не обнаружили. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.