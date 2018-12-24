Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.
«Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде», — заявила Матвиенко.
Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.
«Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет клеток для подсудимых в судах должен быть компенсирован усиленным конвоированием подозреваемых.