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Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей

Сергей Киселев/АГН "Москва"

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.

«Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде», — заявила Матвиенко.

Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.

«Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет клеток для подсудимых в судах должен быть компенсирован усиленным конвоированием подозреваемых.


#россия #следствие #Совфед
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