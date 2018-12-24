Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей

https://news.ru/storage/news/d0c398fd716f42681624ad98eead479e/3141023b-b880-4bfc-9fce-e0ea68cf6762_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия.

«Подготовлен законопроект, чтобы сократить максимальные сроки содержания под стражей в ходе следствия. Не более года вроде», — заявила Матвиенко.

Представитель Совфеда также отметила, что зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия.

«Считаю, если это не преступление века, достаточно полугода-года, чтобы завершить следствие», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее News.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрет клеток для подсудимых в судах должен быть компенсирован усиленным конвоированием подозреваемых.