Женский взгляд: MMA — это вам не панель, девочки

9 сентября во дворце спорта Ирины Винер-Усмановой прошёл турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship, конечно, организовали всё красиво. Да и поединки вышли довольно впечатляющие даже для тех, кто в единоборствах не понимает ровным счётом ничего. Но есть и обратная сторона медали. Рассказываем, что случилось и почему корреспондент NEWS.ru была в шоке.

Мероприятие стартовало в 17:00, но объективно, к этому времени ехать не было никакого смысла: ни интересных боёв, ни известных имён. Всё самое жаркое должно было начаться не раньше 21:30. К этому часу перед центральным входом уже стояли роскошные автомобили — все «блатные» иномарки с такими же номерами, как на подбор. Даже несколько машин с прекрасными буквами «АМР» не остались в стороне. Но самое интересное ждало меня дальше. Пройдя кард охранников, которые особо и не просматривали внутренности рюкзаков и сумок, я остановилась осмотреться. Коллега, с которым мне посчастливилось попасть на данное мероприятие, задолго до прибытия в «логово разврата» предупредил, чтобы я не пугалась и на всё реагировала не так эмоционально, как обычно. «Будет сделано», — подумала я. Но сдерживать эмоции по факту оказалось довольно затруднительно. Эх, дядя Манап, знали бы вы, какие высокоинтеллектуальные дамы, готовые «ждать уединения до свадьбы», посещают такие турниры.

Всё началось, собственно, после прохода через турникеты. Как было описано выше, я остановилась осмотреться и убедилась, что «без масок и перчаток не пустим» — не про данный проект. Пожалуй, только сотрудники охраны, правоохранительных органов и стюарды соблюдали должную инструкцию и правила. Все остальные плевали на это дело с высокой колокольни. Грустно, конечно, хоть и ясно, что люди просто устали от всех мер безопасности. Но эти мысли испарились из головы, когда я увидела её — девушку-мечту любого режиссёра порнофильма. Брюнетка с роскошными длинными волосами, едва ниже талии, миловидным личиком и максимально развратным нарядом — кожаная юбка слегка прикрывала её достоинства, а сверху была надета блузка, завязанная чуть ниже груди и, конечно же, не застёгнутая ни на одну пуговицу. Да и зачем? Ни о каком нижнем белье речи тоже не шло.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ну ладно, первый блин всегда комом, не могут же сюда все приходить в таком виде. Но в тот момент так захотелось освежить лицо, что пришлось удалиться в дамскую комнату. И только я открываю дверь, как вижу картину маслом: три чудесных девушки стоят и обсуждают, кто с кем и как планирует покинуть данное мероприятие. Одна из них просто делала селфи (уже накрашенная), а две другие «наводили марафет». Самое обидное, что естественная половина лица выглядела куда более сексуально, чем та, «намалёванная».

Грим, конечно, что называется, «атас» — стрелки, уходящие в космос, вызывающие тени и ярко-красные губы в придачу. На моём лице появилась искренняя улыбка, когда они синхронно повернули свои милые головы в мою сторону. Я как будто вживую увидела, как гримируют клоунов в цирке. А видели бы вы их лица, когда вместо того, чтобы наносить на себя макияж, я просто умыла лицо холодной водой и протёрла бумажными полотенцами. Очень эпичная ситуация.

Но более несуразной она стала дальше, когда девушки забыли о моём существовании, а я из любопытства прислушалась к их диалогу. Одна из них чётко обозначила, как хочет закончить свой вечер и с кем жаждет отправиться домой, «ведь у него такая крутая тачка». Другая хвалилась, что уже подцепила свой «лакомый кусочек». А третья с грустью в голосе просила подруг помочь и ей устроить судьбу.

Да уж, девочки, скачайте себе приложение для знакомств что ли. Да и было бы ради кого так выряжаться. Все эти фешенебельные мужчины выглядели так же жалко, как и их потенциальные спутницы.

По пути к зоне, где располагается пресса, я пять раз услышала популярное в 2010-2013 годах «кс-кс-кс», шесть раз — «вааааах, какой пэрсик» и несколько раз горячие кавказские парни проронили приевшееся «в ваших глазах можно утонуть». Но что-то так никто пока и не утонул. И да, я считала все эти фразочки. Перечислила бы весь список, но некоторые точно не пройдут цензуру.

Знаете, когда я всё-таки добралась до ложи прессы, всё это хотелось с себя смыть. И я чувствовала, что мои глаза были наполнены молчаливыми криками о помощи.

Сразу видно, вы здесь впервые, — сказал один из коллег, расположившись рядом со мной.

Это правда, так себе дебют, если честно. Я немного иначе представляла себе смешанные единоборства. В картине моего мира туда приходят в надежде получить свою дозу «хлеба и зрелищ», а не в попытках найти себе мужчину на ночь или снять девчонку на несколько минут (ладно, часов).

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Понятно, что мне жизненно необходимо было поделиться эмоциями, которые я получила буквально за десять минут. И тут выясняется, что так проходят почти все подобного рода крупные соревнования в российских ММА. Одни приходят себя показать, другие — быстрее это снять.

Поверьте, 90% людей, здесь находящихся, не понимают правил борьбы, не знают, что в партере соперники тратят гораздо больше сил, чем в стойке, и убеждены, что в партере бойцы тупо обнимаются и отдыхают. А что касается девушек, то они приходят, откровенно говоря, на охоту, — продолжил коллега.

Интересная охота, только вот с очень слабым оружием. Разве не должна в женщине быть загадка? Или в наше время чем откровеннее наряд, тем выше шанс завоевать интерес мужчины? Интеллект совсем не играет роли?

Мимо меня продолжали мельтешить разные люди — в костюмах, «спортивках», откровенных нарядах. В какой-то момент я даже привыкла к этой картине, что, пожалуй, напугало ещё больше.

Так ли должны проходить гладиаторские поединки? Разве этого хотели все великие бойцы, стоящие у истоков MMA? Разве так себе представлял этот турнир Абдулманап Нурмагомедов, в честь которого он назван? В какой момент девушки предпочли стать легкодоступными, пытаясь ухватить свой лакомый кусочек «хорошей» жизни с помощью откровенных нарядов, яркого мейкапа и абсолютно пустых глаз? В какой момент мужчины на это повелись? Или так было всегда?

Вопросов, конечно, очень много, а вот ответов... Хорошо хоть вышла я из помещения уже тогда, когда люди покинули территорию Лужников, и мне повезло не увидеть, кто в итоге с кем уехал и в каких нарядах дамы прыгали в машины.

Вообще, какая разница, как живут другие люди, если им так комфортно и если они чувствуют себя счастливыми...чувствуют ли? Но хотя бы не приходите на турниры MMA, как на панель, девочки.