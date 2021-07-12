Завуров: надеюсь, Емельяненко победит Джонсона и красиво закончит карьеру

22 августа в Нижнем Новгороде прошёл турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (FC). В главном бою вечера вышедший на коротком уведомлении россиянин Артур Гусейнов и бразилец Марсиу Сантос устроили бескомпромиссную трёхраундовую рубку, которая завершилась ничьей. Президент организации Шамиль Завуров подвёл итоги турнира, рассказал, как ему удаётся совмещать карьеру президента и действующего бойца, где пройдёт его прощальный поединок, и почему Фёдору Емельяненко также пришла пора заканчивать с боями.

Фёдор Емельяненко Нина Зотина/РИА Новости

— Как оцените феерический главный бой прошедшего турнира?



— Вы сами всё видели. Они заработали бонус за «бой вечера».

— Вы ожидали, что боец, который принял поединок за один день до его начала, покажет такое крутое шоу в клетке?



— Перед боем многие были настроены скептически. Мне говорили: «Ты что, он и один раунд в таком состоянии не протянет». Я ответил, что для Артура так даже лучше. Когда он очень хорошо и тщательно готовится, выступает плохо, а когда не готовится, удивляет всех. Поэтому я не удивлён такому исходу боя.

— Что интересного вы ждёте от турнира в Альметьевске 4 сентября?

— Там запланировано очень много ярких боёв. Например, там у нас определится претендент на титул в тяжёлом весе, поэтому рекомендую всем посмотреть этот турнир.

— Гусейнов сказал, что хочет подписать контракт со спонсором вашей лиги — известным производителем энергетических напитков — и получить бонус на бой вечера. Насколько его пожелания выполнимы?



— Он много что может хотеть, но бонус вечера точно заслужил, а спонсорский контракт ему Хабиб уже обещал. Так что сегодня за этот выход он получил всё.

— Сантос сказал, что теперь хочет всё-таки провести бой с Фаридуном Одиловым, а Хабиб считает, что нужно ему организовать третий бой с Гусейновым. Какое решение вы примете как президент лиги?

Артур Гусейновarturguseynov/instagram.com Артур Гусейновarturguseynov/instagram.com



— Я думаю, что для всех будет интересен третий бой с Гусейновым, потому что Сантос очень большой и ему даже в 90 кг вместиться сложно, а Одилов — чемпион в весе до 84 кг. Поэтому я не думаю, что этот бой лучше, чем завершение трилогии с Гусейновым. Вы видели, каким интересным был этот поединок, у Артура будет достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к третьему бою.

— Что тогда вы приготовите для Одилова?



— У нас есть несколько молодых ребят, но им надо провести ещё пару боёв, чтобы выйти на титул, а пока мы постараемся сделать Фаридуну какой-нибудь супербой, чтобы он не простаивал как чемпион.

— Что вам запомнилось больше всего из остальных боёв турнира?



— Мне понравилось очень много молодых ребят, которые показали шикарные поединки. Мы делаем ставку на молодое поколение, поэтому даём им возможность проявить себя и верим, что скоро они себя покажут.

— 17 сентября на мемориале Абдулманапа Нурмагомедова вы проведёте бой с Нариманом Аббасовым. Как вам удаётся совмещать работу президента компании с подготовкой к такому серьёзному сопернику?



— Конечно, очень тяжело, поэтому этот турнир — мой последний выезд перед боем. В Альметьевске меня уже не будет, я за три недели до турнира буду сфокусирован на весогонке. Но даже в поездках со мной находятся мои одноклубники, с которыми я делаю по две тренировки утром и вечером. Так что тренировочный процесс не сбивается. Всё идёт по программе.

— В чём видите сильные стороны соперника?



— Нариман — чемпион FIGHT NIGHTS, что говорит само за себя. Он имеет очень сильный характер, хорошо готов функционально, молодой. Очень хороший боец, достойный. Я думаю, это будет очень серьёзное испытание для меня.

— Сколько ещё боёв планируете провести в клетке Eagle FC?



— Это мой последний бой, как и было анонсировано. Я думаю, пора уже завершать.

— Может быть, в случае удачного исхода боя передумаете и проведёте ещё один? Фёдор Емельяненко тоже сомневается, что предстоящий поединок будет для него последним.



— Нет. Я уже принял решение для себя, которое будет наиболее правильным и для меня, и для всей нашей команды. Я обещал, что это будет последний бой, поэтому придётся сдержать слово. Кто выиграет, а кто проиграет, не имеет значения. Поэтому я выбирал для себя серьёзного соперника, чемпиона. Главное для меня — показать хороший бой и выступить достойно.

— А чувствуете в себе силы ещё выступать?



— Конечно. Я знаю, что ещё могу.

— Что думаете по поводу боя Фёдора с Тимоти Джонсоном? Хабиб считает этого соперника очень опасным. Каков ваш прогноз на поединок, станет ли он последним для Емельяненко?