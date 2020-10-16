Задержали возле больницы: белорусский боец MMA Кудин — о мясорубке с ОМОНом

О том, что бывшего бойца Fight Nights Global Алексея Кудина задержали в Белоруссии за участие в протестах и избиениях омоновцев, было известно ещё два месяца назад, но только сейчас он впервые об этом рассказал публично — эксклюзивно для NEWS.ru. Дело в отношении спортсмена пока не закрыто, он находится под домашним арестом, поэтому ему приходилось о многом умолчать, но даже в этой ситуации он смог сообщить немало.

Вышел прогуляться по центру города

— Что случилось с вами в августе? Как всё было?

— Это случилось в городе Молодечно после выборов, 10 августа. Тогда было как: если дома сидишь — всё хорошо, а если вышел на улицу, то наверняка попадёшь под раздачу. Мы с друзьями вышли прогуляться по центру города, Интернет обрубили полностью, а любопытство никуда не денешь, хотелось понять, что всё-таки на самом деле происходит. Мы шли по парку, увидели толпу людей, которая двигалась в нашу сторону, потому что правоохранительные органы начали её оттеснять. И так мы оказались в центре событий, сами того не желая. Изначально мысль была просто прогуляться и посмотреть. Вот я и прогулялся.

— Что было дальше? Писали, что вы отправили в больницу троих сотрудников органов. Что за история?

— Я расскажу в общих чертах, потому что уголовное дело в отношении меня ещё не закрыто, я не могу разглашать все детали. Когда всё останется в прошлом, я смогу дать ещё одно интервью, более подробное, где будет и смешно, и грешно. А пока могу сказать, что да, я применил самооборону. По официальным материалам дела, пострадали не три сотрудника, а два. Я оказался в центре событий, мне прилетало дубинками по голове, пришлось оттуда убегать. Да, пару ребят я толкнул, защищаясь от них.

Ко мне домой приехали люди в масках

— Писали, что на следующее утро к вам ворвались в дом. Как это было?

— Всё было не совсем так. Непосредственно тогда меня никто не задержал. Я пришёл домой, решил съездить в больницу и сделать компьютерную томографию (КТ), потому что голова сильно болела. Мало ли что могло случиться, недавно брат подруги умер от инсульта. И когда я подъехал к больнице, меня задержали. Ко мне домой действительно приезжала группа захвата, но там никого не было, они развернулись и нашли меня уже возле больницы.

— Вы говорите, что болела голова. Вам сильно прилетело дубинками?

— Да, что-то прилетело, гематома на затылке появилась, шишка надулась. Поэтому и поехал в больницу, мало ли что.

— И что показала КТ?

— Всё нормально, голова крепкая, не зря я плечи и шею всю жизнь качал. Небольшая черепно-мозговая травма с сотрясением, но ничего серьёзного, легко отделался.

ACADEMY MMA/facebook.com

— Задержали возле больницы — что дальше? Что вам предъявили?

— Предъявили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и отвезли в РОВД Молодечно. Писали, что меня покалечили и поломали, это не совсем так. Хотя отрицать не буду, травмы были.

— То есть к вам всё-таки применили силу уже после задержания? Я понимаю, что вы об этом в подробностях сейчас не можете говорить, но это же очевидно.

— Да. Когда всё закончится, я расскажу об этом более развёрнуто. Надо, чтобы всё улеглось.

— Лица у этих людей открыты были?

— Нет, полностью закрыты, они все работают в закрытых масках. В лучшем случае — в масках от коронавируса.

— Сейчас вы находитесь под домашнем арестом?

— Да, пока дело не закрыто. Пока под домашним арестом в Молодечно, до ноября. А дальше уже будет санкция прокуратуры на то, как дальше моё дело рассматривать, суд должен быть.

— Что вообще они вам могут предъявить? Какое наказание?

— У меня статья 363 УК Белоруссии (сопротивление правоохранительным органам), часть вторая — это от нуля до пяти лет. Альтернатива — штраф. Могут дать штраф, потому что со всеми пострадавшими уже решён вопрос, они пошли на мировую, от них есть заявления, что они не имеют ко мне претензий — ни моральных, ни материальных. Есть вероятность, что дело закроют из-за примирения сторон.

Ulf Mauder/Global Look Press

Не могу объяснить жестокость ОМОНа, как будто это засланные казачки

— Как вы вообще объясняете жестокость, с которой ребята в масках мочат людей?

— Честно, я даже представить не могу. Потому что я со многими знаком, со многими из них служил или тренировался вместе, многие ребята адекватные и нормальные. Но я вижу, что они делают, и понять не могу почему. Складывается ощущение, что прислали каких-то засланных казачков в нашу страну, которым тут не жить потом. Я допускаю даже это, потому что я в шоке от происходящего.

— Ваши знакомые из внутренних войск не объясняли вам, откуда такая жестокость?

— Нет. Когда начались эти события, мы перестали созваниваться. В РОВД мне тоже никто ничего не объяснял. Я слышал мнение, что до всех сотрудников довели информацию, что если они не будут жестокими, то будет Майдан. Может, это так. А может, финансово подкрепили, зарплат пять дали им, они за них рвут. Но не буду этого утверждать.

— Когда это кончится? И чем это кончится?

— Не буду делать прогнозов. Не потому что страшно, а потому что непонятно вообще. Евросоюз вводит санкции, наше правительство в ответ вводит санкции, границы фактически закрыты. В Европу въехать и выехать пока можно, но контроль очень жёсткий. А российская граница стоит, полностью перекрыта — это мне знакомый рассказал, который из Москвы ехал.

— По ММА у вас планов пока нет, так? Вам бы сейчас личные дела решить.

— Нет, почему, контракты и сейчас предлагают. В России меня ждут две организации: Hardcore и TOP DOG — кулачные бои. Ведём переговоры по поводу моего участия. Также есть переговоры с BKFC — американским промоушеном по кулачным боям.

— Когда ждать вас в деле?

— До 11 ноября у меня арест, а потом будет видно.