Зачем Хабибу Лига: российских бойцов подготовят на потеху арабских шейхам

2 декабря в Москве состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова, на которой он обещает поделиться своими дальнейшими планами после завершения карьеры. Однако журналист Азамат Бостанов уже приоткрыл завесу тайны и объявил, что чемпион UFC выкупил лигу Gorilla Fighting Championship, которую он намерен переименовать, переформатировать и проводить турниры за пределами России и развивать перспективных бойцов. О том, как это поможет развитию ММА в России, — в материале NEWS.ru.

Возвращения не будет

Слухи о том, что Хабиб вскоре передумает уходить из боёв и всё-таки одержит долгожданную 30 победу и в очередной раз защитит свой чемпионский пояс, упорно циркулировали последнюю неделю. Более того, он объявил о намерении встретиться с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Значит, будут переговоры о новом бое, не чай же он хочет с ним попить, — радостно оживились фанаты.

Более того, 2 декабря Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию в Москве, где объявит о своих планах и будущих проектах, и вряд ли там найдётся место разговорам о следующем бое в UFC.

Известный инсайдер Азамат Бостанов приоткрыл завесу над новыми проектами Хабиба и рассказал о покупке им промоутерской компании Gorilla Fighting Championship за $1 млн. Чемпион UFC намерен сделать мощный ребрендинг и переименовать компанию в Eagle Fighting Championship (официальное прозвище Хабиба — Eagle (Орёл). — NEWS.ru). Теперь её турниры будут проходить не только в России и в странах СНГ, но и на Ближнем Востоке и, возможно, даже в США.

Естественно, Нурмагомедов на первых порах будет уделять максимум внимания новому проекту, чтобы вывести его на новый уровень. Ранее боец рассказывал о занятиях сельским хозяйством и покупке большого поголовья баранов, а потому о возвращении в ринг пока речи не идёт, по крайней мере, в самое ближайшее время.

Что представляет собой лига GFC?

Эта региональная российская промоутерская компания была основана в 2017 году в Самаре, где и проходили все её первые турниры под брендом «Битва на Волге». Позже мероприятия стали организовывать в соседних регионах, Москве и Дагестане, а с 2019 года компания получила название Gorilla Fighting Championship в честь бренда известного энергетика, рекламным лицом которого выступил Хабиб Нурмагомедов. С тех пор в лиге появились перспективные воспитанники Абдулманапа Нурмагомедова и многие бойцы из Дагестана, а сама она вошла в число ведущих промоутерских компаний России. Её турниры стали транслироваться на каналах холдинга «Матч».

Одной из ярчайших звёзд GFC стал двоюродный брат Хабиба, перспективный боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов, который в январе 2021 года дебютирует в UFC поединком с экс-чемпионом М-1 Challenge Сергеем Морозовым. Сейчас организация проводит по шесть-восемь турниров в год в России и Казахстане, а самым громким событием стал проведённый совместно с FIGHT NIGHTS в сентябре 2020 года в Москве турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном бою спортивного мероприятия выступил один из самых известных бойцов, выступающих в России, Владимир Минеев. Также в марте промоушен запомнился скандалом, когда на турнире в Самаре в разгар пандемии отказался выходить в клетку его хедлайнер Вячеслав Василевский, после чего возникла пикировка в соцсетях между ним и президентом лиги Александром Гурьяновым.

Трамплин для молодых бойцов

Покупка компании Хабибом Нурмагомедовым непременно добавит ей как новой аудитории, так и возможности для выхода на новый уровень. После стагнации M-1 и Fight Nights Eagle FC может выйти на второе место в российских ММА, а в перспективе бросить вызов и непререкаемому лидеру в лице АСА.

Основной упор в развитии будет сделан на Ближний Восток, где сейчас Хабиб находится на пике популярности, а смешанные единоборства переживают бум, в связи с чем проводится всё больше крупных турниров. На одном из них недавно выступил и одержал победу известный тяжеловес Сергей Харитонов.

Кроме того, Нурмагомедов через свой промоушен сможет раскручивать перспективных дагестанских бойцов и выводить их на уровень UFC, с учётом хороших отношений с Дэйной Уайтом и его стремлением на Ближний Восток. В настоящий момент турниры на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и так комплектуются значительным числом россиян, которые, как правило, подтверждают свой высокий уровень и расширяют влияние в организации. Уже сейчас российский контингент в UFC третий по масштабам после американского и бразильского, а в перспективе может стать и вторым.

В будущем, скорее всего, после окончания пандемии Eagle FC планирует выйти и на американский рынок. Турниры в Штатах помогли бы россиянам быстрее адаптироваться в заокеанских ММА с прохождением тренировочных лагерей в Штатах. К тому же они могли выполнять роль своеобразного отбора в лучшую лигу мира. Так что Нурмагомедов, как и обещал, повесив перчатки на гвоздь, не покидает ММА и будет способствовать их развитию в России.