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Единоборства

В Наро-Фоминске определились чемпионы России по вольной борьбе

20:28, 18 октября 2020 68
Фото: instagram.com/uguev11

В Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе, который стал ключевым стартом перед декабрьским чемпионатом мира, который должен пройти в Белграде. В соревнованиях успешно принял участие самый титулованный действующий российский борец, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

Победителями соревнований стали до 57 кг — Завур Угуев, до 61 кг — Абасгаджи Магомедов, до 65 кг — Гаджимурад Рашидов, до 70 кг — Чермен Валиев, до 74 кг — Разамбек Жамалов, до 79 кг — Ахмед Усманов, до 86 кг — Даурен Куруглиев, до 92 кг — Алихан Жабраилов, до 97 кг — Абдулрашид Садулаев, до 125 кг — Алан Хугаев.

Объединённый мир борьбы принял решение провести чемпионат мира по трём стилям борьбы после того, как свыше 60 стран подтвердили своё участие.

Как писал NEWS.ru, боксёр из США Теофимо Лопес рассказал, даст ли он шанс экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко.

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