Уткин раскритиковал Роднину за слова об Абдулманапе Нурмагомедове

https://static.news.ru/photo/00749b08-bec4-11ea-8a4d-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал депутата Госдумы и трёхкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину за её слова о том, что смерть заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова послужит для других уроком.

Никакого урока, ни положительного, ни отрицательного, нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа, если не проникнуться для начала уважением. Люди не услышат тебя, будь ты хоть сто раз прав, если ты не выберешь правильный тон, — написал Уткин на своей странице в Facebook.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни.

О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В последние недели тренер находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у него осложнения после COVID-19. Друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов рассказал, что тот не смог выйти из второй комы и пережил два инсульта. При этом отметил, что врачи сделали всё возможное, чтобы помочь ему, писал NEWS.ru.