Умар Кремлёв: «Мировой бокс нуждается в реанимации»

Через два дня мировой олимпийский бокс может возглавить россиянин. В субботу, 12 декабря, пройдут выборы главы AIBA (Международная ассоциация бокса), и главным кандидатом на победу считается Умар Кремлёв, последние три года возглавлявший Федерацию бокса России. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как будет менять свой вид спорта, какую музыку слушает, как предпочитает отдыхать, что думает по поводу российской вакцины от коронавируса и многое другое.

— В какой момент вы решили, что вам нужно баллотироваться в президенты AIBA?

— Мне очень больно от того, что сейчас происходит в AIBA. Последние четыре года организация совершенно не развивается, мировой бокс находится в критическом состоянии и срочно нуждается в реанимации. Я наблюдал за теми, кто подаёт свои кандидатуры на пост президента AIBA, и понял, что смогу сделать больше. Поэтому принял решение баллотироваться. Это не личные амбиции, а желание помочь любимому виду спорта. Решение было принято примерно за неделю до окончательного формирования списка кандидатов.

— Что стало поводом? Причин, понятно, много, вы их называли, но что стало последней каплей, когда вы поняли, что «всё, точно иду»?

— Повод — это бокс и его состояние в мировом масштабе. Я вижу качество турниров в мире, это как будто у нас «Открытый ринг» проходит. Проблемы AIBA — не только сложности организации. От происходящего страдают и спортсмены, и тренеры, детские школы, бокс как вид спорта в целом. AIBA существует благодаря национальным федерациям и для них. Поэтому я как руководитель Федерации бокса крупнейшей мировой державы не должен оставаться в стороне. Если не решать проблемы в AIBA глобально, то можно остаться без развития мирового бокса в принципе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Откуда у вас уверенность, что вас точно поддержит большинство стран?

— Большинство стран — участниц AIBA мне удалось посетить. Со многими представителями международных федераций мы общались на всемирных боксёрских форумах. Я знаю проблемы бокса на каждом из континентов, а руководители федераций знают и поддерживают мои предложения по их решению. Личное общение решает гораздо больше вопросов, чем Zoom или телефон.

— Как думаете, почему в мире нет другого такого амбициозного функционера, который составил бы вам конкуренцию и хотел бы того же, что и вы?

— Честно говоря, мне это не до конца ясно. Но факты сами за себя говорят: Федерация бокса России второй год подряд берёт первое место по развитию бокса в мире, нас признают лучшими все международные федерации. Это говорит о том, что мы работаем активнее других, и это не моя заслуга, это заслуга всей нашей команды. Так же и в AIBA надо сделать: объединить все федерации, всех активных, компетентных функционеров вокруг одной цели — развитие вида спорта бокс. Если мы объединимся, то сможем решить все проблемы и сделать AIBA уважаемой спортивным сообществом эффективной организацией.

— Какие главные проблемы сейчас есть в мировом олимпийском боксе? Назовите три-четыре основных.

— Первая — долги. К сожалению, AIBA сегодня не умеет зарабатывать, а зарабатывать она может и должна. Вторая — нужны реформы устава и менеджмента AIBA, чтобы организация эффективно управлялась. Третья — судейство. Тут необходимо навести порядок. Четвёртая — открытость, прозрачность, их не хватает. Не только перед МОК нужно быть прозрачными, а перед всем спортивным сообществом и перед собой в первую очередь, перед боксёрами и тренерами.

— Как вы будете решать проблему многомиллионного долга?

— За счёт большого маркетинга, который AIBA должна проводить, привлекать финансирование от партнёров и спонсоров. Под каждый турнир должны быть отдельные бюджет и маркетинговые исследования. Есть много компаний, которые хотели бы стать спонсорами, есть желающие покупать телеправа. Пока будет с моей стороны некорректно их называть, так как я ещё не избрался в руководители AIBA, но я провёл немало переговоров с крупными мировыми компаниями, которые уже сейчас готовы вкладывать в бокс и видят в этом коммерческую перспективу. Это международные компании, которые хотят сотрудничать не год-два, а хотят контракты с AIBA на 10–15 лет.

— Два года назад главой AIBA был избран Гафур Рахимов. МОК изначально был против него и после этого чуть не исключил бокс из олимпийской программы. А что МОК думает по поводу вашей кандидатуры? Вы получали какие-нибудь сигналы от них?

— Что про меня может сказать МОК, если я большую часть жизни посвятил боксу и уже три года руковожу национальной федерацией? Я и до этого был в боксе, продвигал его, открывал залы. Сигнал от МОК был такой, что у них нет вопросов ни к кому. Кого выберут национальные федерации, с тем в МОК и будут взаимодействовать. Сейчас они просто ждут выборов. AIBA — это независимая организация, кто бы ни пришёл ею руководить, он должен работать в интересах бокса. Компетентность нужно будет доказывать делами, а не словами. На данный момент никакого вмешательства МОК в процессы AIBA не было. Они неоднократно заявляли, что ждут от AIBA изменений в сторону прозрачности и открытости, и эти изменения являются нашей задачей на ближайшие месяцы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Есть вероятность, что со стороны МОК будут противодействия сотрудничеству с AIBA, если вы её возглавите?

— Не думаю. МОК — большая уважаемая организация, которая проводит Олимпийские игры. AIBA — другая большая организация, которая управляет боксом. Моя задача — выполнить большую работу. Провести те реформы, о которых я говорил и о которых говорит МОК, сделать организацию прозрачной. Тогда взаимодействие с МОК, приостановленное два года назад, будет возобновлено. Необходимо максимально оперативно восстановить это взаимодействие.

— Бокс будет в олимпийской программе?

— Да. У МОК нет задачи исключить бокс, они же тоже работают в интересах спорта. У них могут быть вопросы к руководству организаций, и мы сделаем всё, чтобы вернуть доверие к AIBA.

— Кто возглавит Федерацию бокса России после вашего ухода в AIBA?

— Во-первых, я ещё никуда не ушёл. Но если уйду, у нас есть много толковых людей, которые продолжат развивать бокс в России, сохранят всё, что было создано, и приумножат это.

— Перейдём к боксёрам. Мурат Гассиев — вы довольны тем, как он вернулся после двухлетней паузы?

— Для Мурата этот бой был больше психологическим моментом. После долгого простоя, восстановления после травмы ему просто нужно было вернуться на ринг. Понятно, что соперник был не конкурент ему. Мы поговорили с промоутером Мурата, будем работать над его следующими боями, чтобы он дрался в России, он здесь любимчик.

— Мурат сказал, что бой с Сефери ему устраивала Федерация бокса России, хотя на пресс-конференции был Владимир Хрюнов, который говорил, что это он подбирал соперника и всё устраивал. Как на самом деле было?

— У Мурата есть промоутер, это не Хрюнов, это Ural Boxing Promotions, Евгений Вайнштейн. Хрюнов как друг помогал. Мы поддерживаем всех промоутеров, помогаем им устраивать шоу.

— Вы набрали физические мощные кондиции: если сравнить вас сейчас и два года назад — разница огромная. Почему решили собой так основательно заняться?

— Тот, кто развивает спорт, должен сам быть в форме. Показывать эффективность спорта нужно на собственном примере. Ну и общение со спортсменами, конечно, мотивирует.

— Какие именно тренировки делаете?

— Больше кардио. Боксёрские тоже делаю, на лапах стояли с Муратом Гассиевым недавно, но спарринговать в парах пока не пробовали.

— Какую музыку слушаете? Назовите несколько групп любимых или жанров/направлений.

— Я люблю музыку с хорошими текстами, настоящими, жизненными. Жанр не важен. Люблю, чтобы слова имели смысл, были связаны с реальной жизнью.

— Может, группы назовёте?

— Мне Баста нравится, его слушаю. Могу Тимати послушать. И очень нравится Виктория Черенцова — это восходящая звезда, у неё хорошие песни.

— Чем вы увлекаетесь, помимо бокса?

— Спортом. И практически каждый вид спорта необходим для бокса. Бег люблю. Сейчас это называется кроссфит, хотя на самом деле это тот же бег, круговая, боксёры так постоянно тренируются. Иногда играем в футбол — опять-таки в качестве разминки перед боксом. А футбол я иногда могу и посмотреть, но больше люблю силовые виды.

— У вас неделя отпуска. Какой идеальный отдых для вас?

— Планирование. Не могу не думать о делах. Лежание на пляже — не моё. Сейчас мой отдых — это поездки по работе. А после рабочих встреч в командировках по России я посещаю туристические места, знакомлюсь с культурой, природными достопримечательностями. У нас очень красивая страна!

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Ваше отношение к коронавирусу? Эта проблема естественная и смертельно опасная или искусственно созданная, на которой наживаются фармацевты, а реальная опасность сильно преувеличена?

— Я тут только одно могу сказать: занимайтесь спортом, укрепляйте иммунитет. Большинство спортивных людей легко переносят коронавирус. Я сам переболел довольно легко, зарядку продолжал делать каждый день. Так что мой совет — заниматься спортом, а лучше всего боксом, потому что в боксе самое сильное кардио. И для бокса не нужен огромный зал, не нужно много места — комнатки четыре на четыре метра будет достаточно.

— Когда мир вернётся к нормальной, допандемийной жизни? Или он уже никогда не будет прежним?

— Надеюсь, что в 2021 году. И думаю, что Россия будет первой.

— Почему?

— У нас уже три вакцины от коронавируса есть. У меня есть друзья, кто уже сделал прививку, и они отлично себя чувствуют.

— Президент AIBA — вершина вашей карьеры? Или ваши амбиции идут ещё выше?

— Дело тут совсем не в амбициях. Я просто хочу объединить боксёрскую семью и надеюсь, что вместе с командой у нас получится это сделать. Моя задача — оправдать доверие и не подвести людей. Если мне доверят возглавить большую международную организацию, хочу показать умение российского менеджмента объединять, созидать и развивать. Не знаю, вершина это или нет, я просто хочу поскорее решить проблемы AIBA, а дальше будет видно.