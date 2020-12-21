Умалатов нокаутировал Койчакаева и отстоял титул Eagle FC

https://static.news.ru/photo/aa352c0c-42ef-11eb-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Магомед Умалатов Фото: vk.com/prince_77

В соглавном поединке вечера Магомед Умалатов (9-0) победил техническим нокаутом в третьем раунде Рашида Койчакаева (7-3) и отстоял титул чемпиона EFC в полусреднем весе.

Вышедший на коротком уведомлении Койчакаев сделал ставку на начало боя и резво пошёл в клинч, но постепепенно инициативу перехватил Умалатов. Он планомерно отбивал сопернику ноги лоу-киками и пытался выдернуть его на себя и поймать в контратаке. Во втором раунде чемпион сумел стянуть соперника на землю и хорошенько обработать его корпус коленями. В третьем раунде Умалатов уже без проблем переводил бой в партер, где устраивал одностороннее избиение соперника, пока рефери не остановил поединок

В поединке в наилегчайшем весе россиянин Рашид Вагабов победил единогласным решением судей бразильца Ришельди Диаса.

Как писал NEWS.ru, мексиканский боксёр Сауль Альварес победил чемпиона мира в суперсреднем весе британца Каллума Смита. После боя мексиканец заявил, что готов встретиться в ринге с Геннадием Головкиным.