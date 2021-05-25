Украинский Хабиб: побеждал его брата, не знает поражений и дерётся за пояс

Непобеждённый киевлянин Ярослав Амосов 11 июня проведёт главный бой в своей карьере против чемпиона Bellator в полусреднем весе бразильца Дугласа Лимы. За впечатляющую беспроигрышную серию его прозвали украинским Хабибом и действительно у него много общего с непобеждённым экс-чемпионом UFC, но есть и различия. Чего Амосов стоит на самом деле, мы узнаем совсем скоро.

«Я Динамо, а не Хабиб»

Как и Хабиб Нурмагомедов, Амосов начинал своё спортивное восхождение с самбо. В 15 лет отчим отвёл его в киевский клуб «Гермес», где он быстро стал добиваться успехов. В 20 лет впервые стал чемпионом мира по боевому самбо в Москве, причём в самом сложном поединке одолел Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба. На последующих двух чемпионатах мира Амосов повторил успех, а также дважды побеждал на чемпионатах Европы.

Ярослав Амосов s_amoskin/instagram.com

Решив, что в любительском спорте он добился всего, боец сосредоточился на профессиональной карьере и подписал контракт с тогдашней компанией нынешнего президента АСА Алексея Яценко Tech-Krep FC. За три года выступлений там он довёл свой безупречный рекорд до 19-0, завоевал и дважды защитил чемпионский пояс и решил продолжить карьеру за океаном. Причём сам Ярослав говорил о желании попробовать свои силы в UFC, но в итоге больший интерес проявил Bellator, с которым тот и подписался. После этого и пошли сравнения с Хабибом Нурмагомедовым, которые Амосову не пришлись по нраву. Он не пожелал брать прозвище Украинский Хабиб в качестве официального бойцовского псевдонима, предпочитая именоваться Динамо.

Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть — это Динамо. Но почему-то люди меня так не воспринимают. Им больше нравится меня называть «украинским Хабибом». Но всему своё время, — рассказывал Амосов.

Поход за поясом

Сходство с Нурмагомедовым прослеживается и в дальнейшей карьере Ярослава. Он продолжил своё победное шествие и за океаном, выигрывая в привычной манере за счёт борьбы и переводов в партер. Была у него и одна не слишком убедительная победа. Своим Глейсоном Тибау для Украинского Хабиба стал такой же небитый проспект Логан Сторли, которого он одолел в прошлом году лишь раздельным решением судей.

Логан Сторли logan_storley/instagram.com

Кроме того, Амосов был запасным участником Гран-при в среднем весе, который выиграл бразилец Дуглас Лима, взявший в финале реванш у Рори Макдональда. Логично, что именно он стал конечной целью Амосова. При этом украинцу удалось избежать встречи с ушедшим в PFL экс-чемпионом Макдональдом и стилистически неудобным американским борцом Джоном Фичем. В качестве возможного и логичного соперника назывался и самый яркий ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков, однако против такой встречи были сами бойцы.

Я не хотел бы с ним драться. Он русский парень. Мне бы не хотелось драться с такими пацанами. Подписывался в американскую лигу не для того, чтобы драться с русскими пацанами. Если бы был титульный поединок, соглашался бы и он, и я. Думаю, он мыслит в том же ключе, — рассказывал Амосов о возможном поединке с россиянином.

Угроза бразильского Феномена

Дуглас Лима — один из лучших ударников не только в Bellator, но и вообще в полусреднем весе. Бразилец бьёт ногами буквально как конь копытом и способен уже за один раунд так отбить ноги сопернику, что тот потом долго не сможет ходить. Это подтвердят и не раз дравшиеся с ним Макдональд и Корешков, и раскрученная британская звезда Майкл Пейдж. Кроме того, Лима отлично работает коленями в клинче и неплохо защищается в партере. Однако и у него есть слабые места.

В октябре прошлого года Феномен (официальное прозвище бойца) попытался завоевать второй пояс и сразился с чемпионом в среднем весе Гегардом Мусаси. Голландский армянин выдержал непростой первый раунд, а затем показал всем, как нужно побеждать Лиму. Он при любой возможности переводил бой в партер, а там удерживал и бил соперника, но при этом Мусаси крупнее Амосова и большинства средневесов и умело пользовался своим преимуществом в мощи. Сможет ли так действовать Ярослав, большой вопрос.

Гегард Мусаси mousasi/instagram.com

Главное отличие украинца от настоящего Хабиба Нурмагомедова — отсутствие столь внушительной чисто борцовской базы. Амосов умеет переводить в партер и через проход в ноги, и из клинча, используя весь самбистский арсенал зацепов и подсечек, но при этом ему не хватает той мощи, которая позволяет взломать любую защиту от тейкдаунов и удерживать соперника на земле столько, сколько нужно. При этом Ярослав — универсальный боец и неплохо чувствует себя в стойке, но выдержать все пять раундов на ногах против бразильской муай-тай-машины ему точно не удастся, а потому успех в бою будет зависеть от того, насколько он сможет воплотить в жизнь традиционный план Хабиба.