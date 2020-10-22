Украина выдвинула россиянина на пост главы Международной федерации бокса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Для того чтобы вписаться в лимит весовой категории 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том...