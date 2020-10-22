Украина выдвинула россиянина на пост главы Международной федерации бокса

Федерации бокса Украины, Сербии, Парагвая и Соломоновых островов написали письма в поддержку кандидатуры генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA). Регистрация кандидатов завершается 2 ноября. Помимо Кремлёва выдвинуты ещё четыре кандидатуры.
Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии — Умар Кремлёв. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA, — приводятся слова президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса в пресс-релизе Сербской федерации бокса.
В настоящий момент Кремлёв занимает пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса и входит в исполком AIBA.
Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.