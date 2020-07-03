Участник главного боя UFC 251 Бёрнс заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6227a99e-bde8-11ea-a2dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gilbert_burns

Бразильский боец Гилберт Бёрнс снят с поединка на турнире UFC 251 из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Бёрнс должен был встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории (до 77 кг) американцем Камару Усманом в титульном поединке 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, но не сможет претендовать на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship из-за коронавируса, сообщает MMA Junkie.

О своём желании заменить спортсмена уже сообщили американские бойцы Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон.

Как писал NEWS.ru, ранее Бёрнс призвал удалить экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора в связи с завершением его карьеры.

Промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.