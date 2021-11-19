Убойный вечер: основной кард ACA 132 превратился в фестиваль нокаутов

В Минске завершился турнир ACA 132. В главном поединке вечера Тони Джонсон взял верх над Мухуматом Вахаевым и во второй раз защитил титул чемпиона в тяжёлом весе. Также шоу запомнилось яркими досрочными победами Дениса Смолдарева, Беслана Исаева и Николы Дипчикова, в эффектной манере нокаутировавшие своих соперников в первом раунде. Среди участников основного карда провести больше одного раунда пришлось лишь Хердесону Батисте, единогласным решением выигравшего у Левана Макашвили.

К концу 2021 году у поклонников ACA турниры в Минске стали ассоциироваться с поединками в тяжёлом весе. Совпадение или нет, но два из трёх предыдущих шоу завершались сражениями элитных представителей самой престижной категории. Именно в столице Белоруссии Тони Джонсон-младший провёл первую защиту пояса в схватке с Даниэлем Омельянчуком, здесь же польского ветерана UFC победил и будущий претендент на титул — Евгений Гончаров. На этом матчмейкеры чеченского промоушена не остановились и решили вновь порадовать местных фанатов битвой гигантов.

И не приходилось сомневаться в том, что дуэль за трофей получится по-настоящему «огненной». Ведь страсти стали разгораться ещё за несколько дней до выхода в клетку. Во время перекрёстного интервью Джонсон назвал бойфрендом Вахаева его одноклубника и однофамильца Алихана и отказался извиняться за это, но к вспышке агрессии у претендента привело другое. Переводчик неправильно уловил смысл слов американца и сказал россиянину, будто тот пообещал «размазать его». В ответ последовала незамедлительная и бурная реакция. Мухумат вскочил с места и бросился на Тони, повалив того на землю. Полноценную драку удалось предотвратить лишь силами охраны.

Стоит напомнить, что это не первое подобное интервью, завершившееся потасовкой с участием Вахаева. В преддверии поединка с Гончаровым он также оказался недоволен поведением визави и попытался решить все вопросы до турнира. Таким образом, разминочная потасовка перед боем стала своего рода традицией для Мухамата. И в прошлый раз этот ритуал принёс ему удачу.

Впоследствии Джонсон извинился за слова о бойфренде, но и на этом всё не закончилось. На взвешивании Вахаев вёл себя очень вызывающе и сначала несколько раз прикоснулся к чемпионскому титулу, а затем и вовсе попытался снять его с американца. И в этом плане посыл предельно понятен. Ведь Тони выиграл трофей после того, как Мухумат добровольно оставил его вакантным.

Вряд ли стоило рассчитывать, что дуэль тяжеловесов продлится все запланированные раунды. В последний раз Джонсону приходилось ожидать решения судей в августе 2019 года, а Вахаеву и того раньше — в июле 2017-го. И старт схватки дал понять, что скорее всего нас ждёт досрочная победа. Тони сходу стал проверять челюсть Мухумата мощными джебами, вполне способными если не уложить того на настил, то хотя бы потрясти. Претендент ответил на это не самым честным приёмом. В ходе одного из разменов он большим пальцем ткнул чемпиону в глаз и спровоцировал временную остановку битвы. В клетку вошёл врач, но после непродолжительного осмотра позволил американцу продолжить выступление.

Возможно, для Джонсона именно это стало своеобразным сигналом о том, что необходимо форсировать ход поединка. В этот момент он наверняка вспомнил свою первую встречу с Гончаровым, которую не сумел завершить из-за проблем с глазом. Тогда они возникли после подобного попадания. Поэтому Тони активнее пошёл вперёд, но пропустил проход в ноги. Вахаев мгновенно воспользовался замешательством оппонента и уложил того на землю, но удержать опытного борца не сумел.

Между противниками стали чаще завязываться размены в стойке, завершавшиеся в пользу Джонсона. Вахаев хоть и попадал, но временами казался чересчур расслабленным, позволяя себе подолгу оставаться на близкой дистанции. И менее чем за минуту до конца это его и сгубило. Мухумат вплотную подошёл к Тони и застыл. От левого джеба ему удалось увернуться, но правый прямой пришёлся точно в цель. Россиянин немного осел, а при попытке встать на ноги был снесён американцем. Добивание было лишь вопросом техники.

После финального гонга Вахаев не мог поверить в случившееся и плакал, закрыв лицо руками. Джонсон в пятый раз в карьере выиграл нокаутом в первом раунде и провёл вторую защиту титула ACA, а также обеспечил себе возможность провести реванш с Гончаровым.

Однако не только битва Джонсона и Вахаева была достойна внимания болельщиков смешанных единоборств. Помимо боя за титул, в Минске прошли ещё 11 поединков — да, вывески были не самые яркие, но содержание зачастую оправдывало их присутствие в карде. Например, яркую досрочную победу одержал Дэниел Джеймс. 39-летний гигант поначалу присматривался к Рафаэлю Пессоа, но во втором раунде перешёл к активным действиям. Уже на 21-й секунде он серией мощнейших попаданий буквально снёс бразильца с ног, но тот чудом сумел избежать добивания. Правда, тем самым лишь отсрочил своё поражение. В результате неудачной попытки тейкдауна экс-боец UFC оказался как под 120-килограммовым соперником, так и под градом ударов. Рефери был вынужден вмешаться.

Следом последовали уроки борцовского мастерства от спортсменов из Грузии и Армении. Сначала Рауль Татараули заставил Герберта Батисту практически все 15 минут пролежать на спине и прервал его беспроигрышную серию из десяти боёв подряд, а затем подобное с Андреем Калечицем повторил Герман Барсегян. Правда, он успел не только вдоволь полежать в позиции сверху, но и исполнить несколько потрясающих бросков. В концовке он амплитудным суплексом пригвоздил белоруса к канвасу, после чего чуть было не добил. Как итог, победы единогласными решениями судей.

Без малого 30 минут безостановочного и преимущественно одностороннего соперничества в борьбе сменились двумя раундами противостояния в стойке. И хотя битва Хердесона Батисты с Леваном Макашвили получилась не самой яркой, всё же внесла разнообразие в шоу. Бразилец работал первым номером и был гораздо точнее противника, но серьёзного ущерба явно не нанёс. Грузину всё-таки удалось затянуть оппонента в «глубокие воды», однако произошло это уже в заключительном отрезке. Он проиграл две предыдущие пятиминутки, а вместе с ними и бой в целом.

Борцовский фестиваль вполне мог продолжиться и в сражении Николы Дипчикова и Криса Ханикатта. Американец имел опыт выступлений в первом дивизионе NCAA, а впоследствии четыре года бился в Bellator и брал верх над самим Александром Шлеменко. Но на этот раз его ждало сокрушительное поражение. Нет, пройти в ноги он всё же сумел, но там напоролся на несколько ударов локтем в голову. Из подобной позиции крайне сложно нокаутировать противника, но у болгарина это чудесным образом получилось. Второй номер среднего веса реабилитировался за поражение от Магомедрасула Гасанова и вернулся в чемпионскую гонку.

В свою очередь, юбилейную, 50-ю победу в карьере одержал ветеран отечественных MMA Беслан Исаев. Не выступавший с октября 2019 года боец более чем успешно вернулся в клетку и без проблем разобрался с Кристианом Бринзаном. Итальянец явно не соответствовал уровню экс-чемпиона ACB и продержался всего 112 секунд. Чеченец два раза подряд отправил визави на канвас, а потом в эффектной манере нокаутировал. Спортсмены практически одновременно попали друг по другу, но левый хук на скачке россиянина был гораздо сильнее.

Однако в сравнении со вторым по значимости поединком вечера предыдущий мог показаться довольно продолжительным. Денис Смолдарев разнёс Михала Мартинека всего за 34 секунды. Первый же ударом эстонец снёс чеха с ног, после чего легко забил оппонента на земле.