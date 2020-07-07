Турниры UFC на «Бойцовском острове» увидят 2500 зрителей

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Четыре турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, которые пройдут с 11 по 25 июля, смогут посетить 2500 зрителей, которые заранее прибыли на место турнира и прошли обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщает пресс-служба Департамента культуры и туризма Абу-Даби, на входе в огороженную 11-километровую зону, где соблюдаются строгие меры безопасности, установлены туннели безопасности, которые убивают до 99% поверхностных бактерий. Вход в эту зону ограничен для всех, кроме участников мероприятия и сотрудников, занимающихся его подготовкой.



Также октагон будет дезинфицирован после каждого боя, а вечером он пройдёт полную очистку. Второй октагон установлен для использования бойцами в тренировочных целях.

Как писал NEWS.ru, турнир ACA 107, главным событием которого запланирован бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесён в Сочи.