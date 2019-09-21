Сборная России по боксу завоевала три золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира в Екатеринбурге и перевыполнила план Федерации бокса России. Выполнить задачу-максимум и занять первое общекомандное место помешала блестящая сборная Узбекистана, добавившая к трём золотым медалям серебро и бронзу. Что позволило российскому боксу восстать из пепла и какие перспективы ждут нашу команду на Олимпиаде — в итоговом материале News.ru.

Маленькая победоносная война

Если кто-то уже забыл, то кризис в российском олимпийском боксе достиг точки кипения на прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда все Игры сопровождались скандалами, начиная от выбора состава и заканчивая конфликтами внутри тренерского штаба и с отдельными боксёрами. Всё это привело к отставке президента Федерации бокса России Бориса Иванюженкова и главного тренера Александра Лебзяка. Однако коренная смена руководства и приход команды Умара Кремлёва, за которыми последовали значительные финансовые вливания в популярный вид спорта, никак не способствовали успехам сборной России. За три года результаты на крупных турнирах продолжали снижаться, а тренеры во главе национальной команды менялись как в калейдоскопе.

Домашний чемпионат мира нужен был федерации как крупный имиджевый проект, способный доказать эффективность её работы как в организационном, так и в спортивном плане. На успешное выступление сборной были брошены все силы и построена вся подготовка в сезоне, а очередная тренерская рокировка произошла за два месяца до начала чемпионата. Теперь уже бывший главный тренер Эдуард Кравцов занял пост генерального менеджера сборных команд, а на его место пришёл Виктор Фархутдинов, поставивший вместе с руководством федерации амбициозную задачу на турнир — выиграть четыре медали, из которых две должны быть высшей пробы. При этом не стоит забывать, что два года назад сборная России осталась вообще без золота, хотя весовых категорий было 11 вместо восьми.

В этот раз обещанный результат был достигнут, но в плане олимпийских перспектив это не принесёт никаких дивидендов, потому как МОК отказал в доверии Международной ассоциации бокса (AIBA) проводить отборочные турниры из-за ряда коррупционных и судейских скандалов. В результате этого ряд сильных команд вроде украинской и крепких европейских боксёров пропустили этот чемпионат ради тщательной подготовки к отборочным олимпийским турнирам. В итоге все золотые медали поделили между собой четыре сборные, выставившие сильнейшие составы: Узбекистан, Россия, Казахстан и Куба. Для россиян это безусловный успех, однако впереди всех боксёров, кроме чемпионов мира, ждёт жёсткий отбор на чемпионате России и участие в квалификационных турнирах. Придётся ещё несколько раз набирать оптимальную форму и делать вес. Как бы такой интенсивный график не отразился на результате.

Судьи продолжают преследовать Левита

AIBA на протяжении всей своей истории борется с судейским беспределом. С самого скандального решения в истории бокса на Олимпиаде-1988, где был нагло ограблен великий Рой Джонс, минуло 30 лет, а судейство в олимпийском боксе оставляет желать лучшего. Судейские скандалы сотрясали и Олимпиаду в Рио, и последующие чемпионаты мира. В Екатеринбурге было введено новое правило, позволяющее опротестовывать решение судей в жюри и менять результат. Оно было успешно опробовано в бою россиянина Максима Бабанина и англичанина Фрэзера Кларка. В первых двух раундах российский тяжеловес смотрелся лучше, но судьи отдали победу его сопернику. Однако по итогам протеста российской команды результат был пересмотрен, что в итоге обеспечило Бабанину бронзовую награду.

Ряд спорных судейских решений сопровождал и другие поединки. К примеру, почти все близкие бои с участием российских боксёров судьи оценивали в пользу хозяев. Но по крайней мере до беспредела дело не доходило, и объяснить такую практику можно лишь принципом «домашнего» судейства, который присутствует на всех турнирах без исключения. Самым неоднозначным стал вердикт в четвертьфинальном бою Глеба Бакши с олимпийским чемпионом с Кубы Арленом Лопесом, где трое судей отдали победу россиянину.

Однако всё это мелочи по сравнению с тем, какой вердикт ждал казахстанца Василия Левита в полуфинальном бою с эквадорцем Хулио Кастильо. Левит бил точнее и мощнее все три раунда, но судьи невероятным образом усмотрели победу его соперника. Казахстанская делегация сначала на эмоциях покинула зал, а потом подала протест, но его не приняли, так как он не был оформлен вовремя. В результате руководство федерации написало гневное письмо на имя временно исполняющего роль главы AIBA марроканца Мохамеда Мустасана, где было крайне возмущено судейством в бою Левита и приводило оценки независимых экспертов.

По иронии судьбы Левит уже был жертвой одного судейского скандала, когда в финале Олимпиады боковые рефери отдали спорную победу россиянину Евгению Тищенко. В Екатеринбурге Россия не была задействована в скандале напрямую, однако в финале Муслиму Гаджимагомедову было несравнимо легче справиться с эквадорцем, нежели с опытным бойцом Левитом.

Три героя — три пути

И всё-таки, несмотря на множество «но», у российского бокса есть совершенно конкретные герои, чьи достижения ни в коем случае не должны быть принижены. Каждый из них на пути к своей победе на чемпионате мира преодолел массу препятствий.

Капитан команды, полусредневес Андрей Замковой, за десять лет в сборной России ни разу не был чемпионом мира, а последним его крупным достижением стала бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне. Нынешний, третий олимпийский цикл для Замкового точно последний в карьере, однако крест на нём хотели поставить ещё три года назад. Тогда после поражения в первом круге в Рио-де-Жанейро Лебзяк упрекнул его в отсутствии бойцовского духа и сказал, что имел в этом весе другую, более достойную кандидатуру. Сейчас Замковой доказал всем, что остаётся не только номером один в России, но и конкурентоспособным бойцом на мировой арене.

Крымчанин Глеб Бакши — воспитанник симферопольской школы бокса «Таврия», так же, как и знаменитый Александр Усик. Однако в отличие от своего предшественника он ещё в 2014 году сделал выбор в пользу России и начал путь в сборную с летней спартакиады. В 2018 году он стал чемпионом России в 22 года и впоследствии принял участие в Европейских играх в Минске. Тот турнир получился неудачным для новичка, и мало кто мог предположить, что через пару месяцев он покажет лучший бокс в своей жизни и остановит действующего олимпийского чемпиона.

Наконец, Муслим Гаджимагомедов ворвался в сборную России в 20 лет и с ходу стал серебряным призёром чемпионата Европы. Постепенно он набирался опыта и совершенствовал свою немного корявую размашистую технику. В 2019 году дагестанец одержал две крупнейшие победы в своей карьере — на Европейских играх и на домашнем чемпионате мира по боксу. По ходу турнира в Екатеринбурге ему пришлось бороться не только с соперниками, но и с сильной гематомой, которая образовалась после боя 1/8 финала и давала о себе знать после каждого поединка. Однако благодаря хорошей работе врачей и катменов он смог дойти до победного окончания турнира.