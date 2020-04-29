Третий бой между Фьюри и Уайлдером снова перенесён

Третий поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером снова будет перенесён.
Изначально поединок должен был пройти 18 июля, но из-за коронавируса его перенесли на 3 октября. Теперь бой может состояться в ноябре или декабре 2020 года, сообщает Mirror.
Первый поединок этих боксёров в декабре 2018-го завершился вничью. В феврале 2020-го Фьюри победил своего соперника техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версии WBC.
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