Третий бой между Фьюри и Уайлдером снова перенесён

https://static.news.ru/photo/7f972d8c-8a09-11ea-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Farina/Global Look Press

Третий поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером снова будет перенесён.

Изначально поединок должен был пройти 18 июля, но из-за коронавируса его перенесли на 3 октября. Теперь бой может состояться в ноябре или декабре 2020 года, сообщает Mirror.

Первый поединок этих боксёров в декабре 2018-го завершился вничью. В феврале 2020-го Фьюри победил своего соперника техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версии WBC.

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