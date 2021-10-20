Тренер сборной России по самбо: в нашем виде спорта Россия и Украина дружат

17 октября в Салониках (Греция) завершилось Молодёжное первенство мира по самбо. Наша сборная традиционно собрала наибольшее количество медалей: 26 наград, из них 16 — высшей пробы. Евгений Насыров, наставник девушек до 18 лет, в эксклюзивном интервью для NEWS.ru подвёл итоги турнира, поразмышлял о будущем самбо и рассказал об особенных отношениях сборных России и Украины в этом виде спорта.

Никто не сидит сложа руки

— Сборная России на Молодёжном первенстве мира по самбо заняла первое место в командном зачёте. Как оцените выступление наших ребят? Вы довольны результатом, или могли бы выступить лучше?

— Плох тот тренер, который не стремится к наивысшему результату. В первый день соревнований девушки завоевали два золота и одно серебро, во второй день соревнований — два третьих места и одно серебро, в заключительный день — одно серебро и одно золото. В итоге Сборная России на первом месте, сборная Узбекистана — на втором, Казахстан — на третьем. Считаю, что могли показать лучше результат в личном зачёте. Но нужно понимать, что для некоторых спортсменов, это был первый международный опыт. Думаю, сказалась ответственность за результат. Однако радует то, что есть конкуренция, есть спортсмены из дружественных нам стран, которые хорошо выступают. Видно, что все команды серьёзно подходят к соревнованиям. Никто явно не сидит сложа руки.

— Действительно, это первенство было богато на победителей и призёров из разных стран. Хорошо выступили узбеки, украинцы, казахи. Да, мы заняли первое место в командном зачёте, но всё равно не ощущалось какого-то сверхдоминирования России. Это мы так расслабились или прибавили оппоненты?

— Это совокупность причин. Что касается конкретно нашего результата, то ответственность за него хочу взять на себя. Недоработка с моей стороны. В какой-то степени где-то можно было добавить, надавить, перебороть себя в процессе подготовки к старту.

Но опять же. Приятно видеть здоровую конкуренцию, видно соперники работают, развиваются. Это определённо плюс. Не должно быть такого, что мы единственные и неповторимые. Только в конкуренции рождается весь смак единоборств.

— При этом нужно отметить, что на турнире медали завоевывали не только страны, где самбо традиционно сильный вид спорта, но и такие участники, как Греция, Израиль и даже представители Африки. Насколько это положительный знак для будущего самбо?

— Для данных стран это определённо большая победа, но в целом это всё-таки точечный результат. Прорыв и показатель будет, когда пойдут первые места на потоке. Сейчас преобладает азиатская часть. Хорошие результаты показывают: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан. Очень интересно было следить за их командами, за их бросковой техникой. Они выигрывали встречи за счёт интересной борьбы как в партере, так и в стойке.

— Получается, на горизонте не стоит ждать какой-то кардинальной перестановки сил в самбо?

— Пока этого нет. Понимаете, у Европы нет такого отношения к самбо, как у нас, как у стран бывшего Советского Союза. Стоит только взглянуть на процесс отбора. У нас в России, чтобы отобраться на соревнование, нужно пройти множество этапов. Ты проходишь сначала соревнования города, области, региона, округа и только потом выходишь на первенство России. Нужно минимум пять этапов, чтобы добраться до главного внутреннего первенства. Многие государства не могут себе позволить такое. Нужны специалисты, спортсмены, школы, университеты. Это колоссальный объём работы. Когда это всё будет устроено, тогда можно будет говорить о каком-то прорыве. Сейчас это только индивидуальная работа фанатов своего дела.

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Признание самбо — начало трудного пути

— Главная новость последних месяцев — признание самбо членом Олимпийской семьи. Для участников молодёжного первенства эта история особенно актуальна, так как в силу возраста многие могут рассчитывать на Игры-2028. Вы как-то уже настраиваете ребят на Олимпиаду? Говорите с ними об этом?

— Говорить можно, сколько угодно. Говорить об Олимпиаде здорово и приятно, но пока это только начало трудного пути. Есть много факторов, которые отличают обычный вид спорта от олимпийского. Приведу один. Тренеры с детского возраста поднимают спортсменов: сначала уровень начальной подготовки — пять лет, затем от мастеров до международников — это ещё пять лет. Система отбора и перехода спортсменов в состав сборной России — это очень кропотливый путь. Всё это не просто так. Когда труд любого тренера будет оплачен по достоинству, тогда можно будет говорить, что самбо — Олимпийский вид спорта. Пока рано.

— Что конкретно входит в ваши обязанности?

— Я ответственен за три возраста в женской сборной: 13-14, 15-16. 17-18. Всё что происходит по России, всевозможные турниры — это работа федерации. Отмечу, что большой объём работы проводят в том числе региональные федерации. Это целая команда единомышленников. Спасибо им за их труд.

Но дальше уже идёт работа тренера по возрасту: я отбираю и формирую команду. Мировое первенство — это нервы, давление. Важно, чтобы спортсмену было комфортно, понятно всё. Ответственен ли я за атмосферу в коллективе? Отчасти да. Передо мной в том числе стоит задача сплотить команду, сделать её одним целым. В этом отношении очень хорошо помогают сборы, когда мы собираем вместе спортсменок разного возраста. Плюс этих сборов состоит в том, что есть возможность набороться с разными борцами и провести большое количество встреч. Отсюда вытекает обмен опытом, заимствование новых технических нюансов. На таких мероприятиях происходит формирование личности, которая затем выстреливает сначала на России, а потом на мировых стартах.

— Что вы можете сказать про организацию турнира, про атмосферу здесь, в Салониках?

С каждым новым выездом на Европу или на мир повышается качество проводимых соревнований. Но конкретно в Салониках подкачала погода. Ужас, что здесь творилось, когда мы приехали. Что касается атмосферы на соревнованиях, то в этом отношении вообще никаких нареканий. Все приветливые, все улыбчивые. Отдельно хотел бы поблагодарить генерального партнёра турнира — компанию «Роснефть» и официального партнёра — банк ВТБ за помощь в организации и проведении Молодёжного первенства мира.

— К слову об атмосфере в коллективе и на турнире в целом. На последних Играх в Токио было немало скандалов на почве совместных фотографий российских и украинских спортсменов на пьедестале. Тут все очень адекватно в этом смысле. Спортсмены из нашей страны и из Украины уважительно относится друг у другу: жмут руки, делают совместные фото. Это особенность молодёжного турнира, или в самбо Россия и Украина — друзья?

— Всё идёт от процесса воспитания. Если бы старшее поколение воспитывало, молодёжь бы так всё не воспринимала. Наши сборные давно дружат, мы хорошо общаемся. К нам приезжают дружественнее страны, мы их принимаем. Никаких проблем нет. Наоборот, у нас постоянно происходит обмен опыта как на ковре, так и за его пределами. Бывают какие-то ситуации, когда накалены эмоции, но это спорт. Главное, всегда оставаться людьми. Вот сейчас ты можешь повести себя неподобающим образом. А что дальше? Нужно всегда стараться вести себя достойно. Ты выиграл — молодец, проиграл — достойно прими это и двигайся дальше. Одним словом, в самбо подобных конфликтных моментов не возникает, мы все дружим.

Самбо — это профессиональный вид спорта, а не физкультура или ОФП

— С вами связана одна известная история: так получилось, что фотография с вашим броском размешается на всевозможных постерах, афишах. Вы помните, как возник этот снимок?

— На снимке изображён мой коронный бросок, который я часто использовал на соревнованиях: он очень амплитудный, красивый. Засечёт этого броска я почти всегда выигрывал. Эта фотография сделана не на соревнованиях, это мы делали фотосессию. Где-то в 2005 году это было, на базе РГУФКа. Почему фото стало таким популярным? Не знаю, может их впечатлил мой бросок. Мне самому тоже нравится этот снимок, на нём у меня ещё волосы есть (Смеётся). Денег мне за использование фотографии никто не платит. Но если вдруг мне заплатят когда-нибудь, обещаю, мы поделим.

instagram.com/forma_sambo33

— Сейчас из боевых искусств наиболее активно развивается смешенные единоборства. Многие представители традиционных видов борьбы негативно относятся к MMA. Какое у вас отношение?

— Давайте проясним сначала один момент: самбо — это профессиональный вид спорта, где есть травмы, зарплаты, ставки. Это не физкультура, не ОФП, не фитнес, не раскачивание «банок». Самбо — это серьёзный вид спорта. Я в свою очередь спокойно воспринимаю смешанные единоборства. У меня есть чёткая позиция: от любого вида единоборств нужно брать всё лучшее, всё, что может помочь. Берите, ради бога, перенимайте, заимствуйте. Если самбо кому-то поможет в ММА, я буду только рад.

— А вы сами следите за MMA?

— Скажу честно, у меня нет привязанности к какому-то бойцу, к какой-то группе, команде по той простой причине, что я занят непосредственно развитием самбо. Но в целом мы со многими бойцами из ММА находились некогда в контакте, все они нам знакомы. Они же все выходцы из традиционных видов. Мы так или иначе связаны между собой.

— Наш традиционный вопрос: сможет до когда-нибудь самбо стать таким же популярным, как смешенные единоборства?

— Сможет, но это произойдёт не так скоро. Плюс-минус 10-15 лет. Мы только на начальной стадии.