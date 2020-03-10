Российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко одержал седьмую победу на профессиональном ринге, нокаутировав на турнире в Екатеринбурге в третьем раунде аргентинца Маркоса Антонио Аумаду. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о смазанной концовке боя, замене соперника, ошибках и выводах, а также оценил итоги боя своего бывшего спарринг-партнёра Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

— Бой получился для вас проходным. Какие задачи ставили перед встречей с этим соперником?



— В условиях замены соперника главной задачей было получить опыт. Важно было провести бой, чтобы не было долгого простоя. Мы сделаем из него выводы и будем работать над ошибками. Тем более работы очень много. Будем двигаться дальше, строить планы и готовиться к новым боям.

— Изначально вашим соперником должен был стать француз Оливье Вотрен. Насколько заменивший его аргентинец оказался хуже качеством?

Евгений Тищенкоtishchenkoteam/instagram.com Евгений Тищенкоtishchenkoteam/instagram.com



— Очень сложно было найти достойного соперника за две недели до боя. Был уклон на то, чтобы найти левшу, как француз. Нашли вот этого аргентинца. Наверное, бой не получился настолько хорошим и зрелищным, как нам хотелось. Но это будет тоже определённым опытом для меня и моей команды.

— Вас не разочаровало окончание боя в третьем раунде? Показалось, что аргентинец мог подняться, но просто сам отказался от продолжения боя.



— В целом он этим смазал моё впечатление от победы. Я тоже считаю, что он мог продолжить, потому что там не было каких-то сокрушающих ударов по корпусу. Но, видимо, он вымахался за первые два раунда и решил не рисковать и не продолжать бой.

— В первых двух раундах его атаки несколько раз доходили до цели. Насколько серьёзными были пропущенные удары и как вы намерены работать над улучшением защиты в дальнейшем?



— Выводы будем делать. Его удары шли по нестандартной траектории, поэтому они доходили до цели. Я не ожидал, что такие удары могут проходить, поэтому будем думать, как работать над защитой. Все удары я видел, они меня не потрясали, но доходили до цели. Было неприятно.

— Сейчас вы владеете интерконтинентальным поясом WBO и входите в рейтинговую десятку. Готовы наконец перейти к более серьёзной оппозиции?



— Мы готовы повышать уровень оппозиции, но не всегда есть возможность хорошего соперника пригласить в Россию. От нас мало что зависит, а больше зависит от промоутеров и их планов на меня.

— В прошлом году вы провели несколько недель в лагере Тайсона Фьюри, готовя его к очередному бою. Какие впечатления оставила работа с этим боксёром, и что полезного от этого почерпнули?



— Впечатления были положительные, я получил хороший опыт. Вряд ли от работы с ним я вырос в плане мастерства, но полезный опыт и навыки я приобрёл, несомненно. В дальнейших боях мне это обязательно поможет.

— В своём весе вы один из самых высоких боксёров, а здесь приходилось работать с парнем, который значительно выше. Насколько Фьюри был для вас неудобен?



— Сложно было приспособиться к нему в плане габаритов. Помимо того, что он высокий, он ещё очень крупный. Таких габаритных соперников я никогда не встречал, и это доставляло мне определённые сложности.

— Перед боем с Уайлдером вы называли фаворитом американца. Вас сильно удивил результат боя, и почему вы недооценивали Фьюри?



— Безусловно бой меня удивил, потому что я считал Уайлдера небольшим фаворитом в этом бою, из-за того что последние бои он провёл более ярко. К тому же у него была сильнее оппозиция в лице того же Ортиса. Это был принципиально важный для них обоих бой. У Фьюри соперники были слабее. С Валлином он провёл неубедительный поединок и был потрясён в 12-м раунде. Я считал, что этот реванш был выгоднее Уайлдеру, но оказалось всё наоборот. Тем ценнее оказалась победа Тайсона Фьюри, с чем я его и поздравляю. Желаю ему успехов и в третьем поединке который уже анонсирован на 19 июля.

— Второй бой получился односторонним. Нескольких месяцев достаточно для Уайлдера, чтобы изменить расстановку сил и подготовить для соперника сюрпризы, которые поставят его в тупик?



— Думаю, это возможно. Уайлдер объективно не был готов ко второму бою. Наверное, на то были какие-то причины, о которых мы с вами не знаем. Жизнь боксёра очень тяжела. Он мог быть травмирован, болен в процессе подготовки, могли повлиять какие-то семейные обстоятельства, но он не показывал того бокса, который может показать.