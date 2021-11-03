Тарасов предположил, что бой Емельяненко с Джиганом не состоится

Блогер Артём Тарасов в разговоре с NEWS.ru поделился мнением относительно возможного поединка между экс-чемпионом ProFC и ветераном японского MMA-промоушена PRIDE Александра Емельяненко и рэп-музыканта Дениса Устименко-Вейнштейна, выступающего под псевдонимом Джиган. По его словам, до конца 2021 года бой не удастся организовать.

Судя по информации определённых источников, знаю, что до конца 2021 года этот поединок точно не состоится. Будет ли он организован в будущем — большой вопрос. Вероятность его проведения около 5%. Дело в том, что Джиган хочет много денег — 50 млн рублей. По-моему, такая сумма фигурирует на сегодняшний день. Никто из крупных игроков на рынке не готов предложить ему такие условия. Александр Емельяненко просит 30 млн рублей, — сказал Тарасов.

По словам блогера, один из промоушенов пообещал заплатить Емельяненко и Джигану вышеназванные суммы денег, но в итоге отказался это делать.

Это было сделано специально. Ребятам пообещали эти гонорары, думали, что прокатит. Были готовы подписать контракты, но в какой-то момент. <…> Понимаю, что для Емельяненко бой со мной был в какой-то мере подготовительным перед поединком с Джиганом. Но люди не готовы давать около $1 млн, — добавил Тарасов.

Возможное проведение поединка между Александром Емельяненко и Джиганом обсуждается с середины 2021 года. Изначально предполагалось, что схватка пройдёт по правилам бокса, но впоследствии говорилось, что соперники сразятся по правилам смешанных единоборств. При этом известный боец MMA обещал одержать уверенную победу и нокаутировать визави.