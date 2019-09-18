Российский актёр, бывший чемпион мира по смешанным единоборствам Олег Тактаров в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, почему Дастин Порье не смог победить Хабиба Нурмагомедова, а также кто из российских бойцов сможет в будущем себя проявить в UFC.

— Что скажете о бое Нурмагомедова. Многие ожидали, что поединок продлится дольше, чем три раунда.

— Да нет, противостояние получилось очень интересным, там много что произошло за эти три раунда. Гораздо больше, чем в бою с Макгрегором, например, или с тем же Яквинтой. Порье, конечно, погорячился, сделал ошибку, истратив силы на удушающий. Но в целом их бой был интересным.

— Были у соперника Хабиба вообще шансы победить?

— Порье неправильно поставил тактику. Когда мальчик начинает заниматься боевыми искусствами, такими как борьба, в 18 лет, то он просто не научится этому. Чем бы ты до этого ни занимался. Хоть джиу-джитсу. Я в своё время самолично вручал Нурмагомедову премию за лучшую технику, это было 11 лет назад. Он уже тогда был зрелым бойцом, а ударная техника — это то, где ты начинаешь делать ошибки, когда приходят какие-то первые успехи. Тебе кажется, что ты можешь всё, но на самом деле это не так.

— Кто-то может реальную конкуренцию составить нашему бойцу?

— Там целая армия тех, кто может и хочет бросить вызов Хабибу. При этом они дальше будут только появляться и появляться, конкуренция будет всё больше.

— Макгрегор объявил, что хотел бы снова драться с Нурмагомедовым. Стоит ли нам ожидать реванша?

— Для Конора это просто необходимо, да и руководство UFC на это пойдёт, так как этот бой точно продастся. Макгрегор его очень сильно распиарит. Не знаю цифр по итогам противостояния Нурмагомедова и Порье, не могу сравнивать.

— В Интернете было свыше 26 миллионов просмотров в российском сегменте, больше 10 миллионов пользователей наблюдали онлайн за этим боем. Вроде как перекрыли показатели противостояния Нурмагомедова с Макгрегором.

— Я почитаю обязательно об этом, если выручка превзошла тот знаменитый бой с ирландцем, то тогда смысла встречаться с Конором просто нет. Если это не так, то могут быть различные варианты.

— Кто ещё из россиян мог бы в ближайшем будущем проявить себя в UFC?

— Очень хорошие шансы у Петра Яна, Саши Волкова, отметил бы Ислама Махачева.

— Шлеменко вот всеми силами рвётсяв данный промоушен...

— Кто? Да ладно, он же старый уже. Если он решит свои организационные вопросы, то почему бы и нет.

— На сколько лет ещё может хватить Нурмагомедова? Понятно, что он сейчас на пике своей славы, в отличной форме, но ведь вряд ли это протянется долго.

— Ему сейчас 30 лет. Думаю, что через не могу он может выступать ещё два-три года. В лёгких весовых категориях очень быстро сходят с Олимпа. Это в «тяжах» можно выступать до 40 лет. Я поэтому верю в Волкова, что он сможет собраться и решить для себя, что ему UFC важен. И Виталик Минаков тоже мог бы себя проявить в этом промоушене. Только нужно понять, надо ли это ему или нет.

— А почему они не идут в Америку? Хватает наших промоушенов, которые неплохо платят?

— Да, они обычно прыгают на лёгкие деньги, им у нас очень комфортно. Все вроде бы свои, не надо никуда ехать.

— Но здесь, как кажется со стороны, нет сильных оппонентов, которые были бы интересны и сопоставимы по уровню.

— Им интересна в большинстве случаев финансовая сторона дела, к сожалению.

— То есть это уже не совсем спорт получается.

— Да, всё верно. Когда я приехал в Америку, то был уже «сытый» деньгами. Почувствовал, что это не моё, мне больше нравится спорт. Многим ребятам это неизвестно.