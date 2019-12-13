Олег Тактаров вошёл в историю как первый российский победитель турнира UFC в 1995 году. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о переживании за здоровье Фёдора Емельяненко и его опасном сопернике, о благодарности Александра Поветкина, будущем чемпионе Петре Яне, бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и отношении к санкциям WADA по отношению к России.

«Главное, чтобы Емельяненко и Джексон не покалечили друг друга»

— Почему вы задались вопросом, зачем Емельяненко выходит на бой с Джексоном. Считаете, что ему нечего уже доказывать?

— Дело в здоровье, на котором всё это сказывается. Есть определённый период, за который человек восстанавливается после травм. К тому же я хорошо знаю Ремпейджа.

— Откуда?

— Мы с ним тренировались в 2003 году, когда Тито Ортис готовился к бою с Кеном Шемроком. Он тогда был свежей кровью в ММА. Меня поражало, как быстро он обучался и схватывал все движения на ходу. Я думал, что он будет непобедим, но оказалось, что он ещё и ленивый. Это единственное, что могло его остановить. И всё равно он провёл яркую карьеру. Даже в бою с молодым и пиковым Джоном Джонсом он выглядел очень достойно и провёл весь бой до конца. Сейчас он уже тяжёлый и не имеет былой изобретательности, но если фокусируется на сопернике, работать с ним очень тяжёло. В отличие от большинства бойцов он неординарный парень и с огромным талантом. Мне казалась, что его карьера будет ещё ярче, судя по тому, что я видел и что говорил о нём Ортис. Видимо, есть где-то проблемы в психологии, в воспитании.

— И Фёдор, и Джексон находятся на одинаковой стадии карьеры, когда их лучшие годы позади. Кого считаете фаворитом?

— Да мне без разницы, кто фаворит. Главное, чтобы они друг друга не покалечили. Надеюсь, они отнесутся друг к другу по-джентльменски.

olegtaktarov_official/instagram.com

— Вы действительно сказали недавно, что можете выйти против брата Фёдора Александра Емельяненко?

— Не говорил я такого. Корреспондент просто переврал мои слова. Парень меня достал непрофессиональными вопросами, когда я ехал за рулём. Спросил, выступил бы я, а я начал рассуждать, что если бы у меня была финансовая необходимость и время на подготовку и понимание, что есть шансы одолеть этого соперника. Но это не значит, что я собираюсь возвращаться в бои. Надо было сразу послать этого человека подальше. Сейчас журналисты стремятся искусственно создавать хайп через громкие заявления и заголовки, а о правде при этом мало кто заботится.

— О чём вы говорили с Александром Поветкиным перед его боем с Майклом Хантером?

— Мне Саша позвонил и поблагодарил за роль в фильме «Последнее испытание», где я сыграл переговорщика. Этот фильм снял мой товарищ Лёша Петрухин. Саше он настолько понравился, что он растрогался. Я сказал, что надеюсь, что этот фильм также вдохновит его на победы, как меня в своё время вдохновил фильм «Рэмбо. Первая кровь». Этот фильм с Сильвестром Сталлоне меня всегда мотивировал на выживание в боях и стимулировал идти до конца. Когда я смотрел этот фильм, не проиграл ни одного боя. Потом вышло его интервью, где он сказал, что я посоветовал ему смотреть этот фильм, хотя это было не так.

— Какое впечатление оставил Александр в бою?

— Он боксировал грамотно, но я надеюсь: в реванше он проявит себя лучше. Ничья в любом случае хороший и справедливый результат. Я жалею, что то, что Саша сейчас показывает в плане тактики и разумного видения боя, не пришло к нему лет десять назад, когда он был моложе, быстрее, выносливее. Тогда бы он был ураганом. Сейчас ему не хватило сил на весь бой, видимо, где-то не так подошёл. В следующий раз у него будет шанс исправить эти ошибки.

«Мои бои на кассетах посмотрело больше людей, чем сейчас смотрят UFC»

— В эти выходные Пётр Ян проведёт бой в UFC с Юрайей Фейбером. Как оцениваете перспективы российского бойца в плане возможного завоевания чемпионства?

— Он, наверняка, будет чемпионом, если его не собьют с дороги каким-то неспортивным способом. У него всё есть для чемпионства: отличная «ударка», хорошая борьба. С каждым боем у него становится лучше тактика, плюс его интересно смотреть. Я с ним общаюсь в личной переписке, поддерживаю его. Сожалею, что Алекс Волков при всех данных для того, чтобы стать чемпионом в тяжёлом весе, не может этим воспользоваться. Сейчас не осталось ни одного человека, которого он бы не мог победить.

— Что не так с его карьерой?

— Как говорится, кадры решают всё, а в спорте многое решает окружение. Иногда от него надо искусственно избавиться. Мне в своё время это помогло стать чемпионом, а потом оно снова появилось. В ответственный момент не никто на мозги не капал и никто настроение не портил, хотя я совершенно спокойно готовился к боям. Жалко, что я не купил билет на шоу UFC, когда он проводил бой с Дерриком Льюисом и не оказался рядом с его углом. Я смотрел бой по телевизору и орал ему: «Бегай, бегай, бегай! Сейчас он как тебя звезданёт». Льюис был как раненый зверь, готовый к прыжку. Но через телевизор-то он не услышит. Я ему говорил тренироваться к этому бою в Гарлеме, выбрать самый чёрный клуб. Этот бой до сих пор боль моего сердца.

— Что чувствуете сейчас, когда UFC пришли в Россию?

— Я бы не сказал, что они по-настоящему пришли в Россию. Я не уверен, что сам Дэна Уайт знает, что происходит на этих российских турнирах.

— Но бои судили лучшие судьи, объявлял Брюс Баффер...

— Ему деньги заплатили, вот он и приехал. куда он только не приезжал. Хорошо, конечно, что движение есть, но чтобы было настоящее развитие, нужны определённые финансовые условия и другое географическое положение. Настоящая UFC — это турнир с цифрой, а турниры серии Fight Night периодически проводят во многих странах.

— Что думаете о противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которое срывалось уже четыре раза. В этот раз бою уже ничего не помешает?

— Я не хотел бы говорить об этом слишком много. Замечу, что буду очень рад, если этот бой состоится из уважения к миллионам болельщиков. Какой бы исход ни был, но если бой получится, то это будет интересное противостояние, которое может не ограничиться одним боем. Но я нутром что-то чувствую, что заставляет меня сомневаться в том, что этот бой пройдёт, как запланировано. Если они оба выйдут на бой, это будет победа спорта, победа ММА.

— Вам не обидно, что ваши бои смотрели только на кассетах в видеопрокате, а сейчас турниры UFC показывают по центральному телевидению?

— Я думаю, что мои бои на кассетах посмотрело больше человек, чем сейчас смотрят UFC, поэтому не соглашусь с вами. Я не знаю ни одного мужчину, кто жил в то время и не смотрел мои бои на кассетах. Сейчас турниры UFC воспринимаются буднично и проходят чуть ли не каждую неделю, а тогда все собирались вместе в одной куче. Не было весовых категорий, а победитель был только один. Сейчас я даже не знаю точно, сколько весовых категорий в UFC. Как за ними всеми следить?

«Сделаю всё возможное, чтобы смягчить санкции WADA»

— Чем отличались турниры UFC в ваше время?

— Я в 1995 году провёл два турнира, в том числе и итоговый и один супербой. Тогда их смотрели все, и каждый турнир значил гораздо больше, чем сейчас, в особенности для русских за рубежом. Под русскими я понимаю не только россиян, а всех выходцев из Советского Союза вне зависимости от национальностей. Я могу сказать без ложной скромности, что дал людям надежду. Мой товарищ Ренат Лайшев сказал, что в школе Самбо-70 они все тренировались в кимоно для дзюдо, а после моей победы снова надели самбистские куртки. Представьте, что значил для Аргентины победный гол Марадоны в 1986-м. Это смотрела вся страна, а последние чемпионаты мира не все даже помнят, кто победил. Сейчас слишком много стало развлечений, поэтому их ценность снижается, но зато увеличивается монетизация, но это другой вопрос.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как вы относитесь к санкциям в отношении российского спорта со стороны WADA?

— Они логичны и заслужены. Я об этом знал задолго до их принятия, поэтому сейчас нельзя запрещать нашим «чистым» спортсменам выступать под нейтральным флагом. Они спортсмены и должны выступать в любом случае. Все и так знают, из какой они страны. Меня коробит, когда люди, не занимавшиеся спортом, начинают учить, что делать в такой ситуации тех, кто всю жизнь отдал этому делу. Мы прошли через это в 1984 году и не должны возвращаться снова. Представьте, я сейчас отниму у вас работу. Как отнесётесь к этому? При этом моя позиция активная. Я сделаю всё возможное, чтобы эти санкции смягчились, потому что есть возможности повлиять на решение WADA через мировую общественность, чем мы сейчас и занимаемся. В частности, моя федерация никогда не была аккредитована министерством спорта. Из-за этого к нам в мире полностью доверительное отношение. Конкурирующая организация Союз ММА России писала на меня кляузы, но я на них никак не реагировал. Хотя моя федерация была зарегистрирована на полгода раньше и в её названии именно слова федерация, а не союз. Нашу деятельность поддерживают на мировом уровне.

— В каких международных соревнованиях сейчас участвуют ваши спортсмены?

— В этом году у нас был чемпионат мира в Италии, а в прошлом году мы заняли первое место на чемпионате мира IMMAF в Бахрейне, где выставили совместную команду с Союзом ММА России. Но после того, как Союз ММА покинул Вадим Финкельштейн и перестал возглавлять Фёдор Емельяненко мы не ведём сотрудничества. Всё-таки к человеку с такой принципиальной позицией как у Фёдора больше доверия. А у нынешней команды на одном из региональных турниров я увидел предзалётную ситуацию, когда драка между командами едва не обернулась поножовщиной и выстрелами. Никто ситуацию не контролировал. Я в своей организации собрал всех тренеров, посмотрел им в глаза. Если бы кто-то мне что-нибудь вякнул, собрал бы автобус и отправил обратно на родину. Как-то увидел: подростки ведут себя некультурно, спросил: «Кто у вас старший?» А старший оказался таким же невоспитанным. Я и отстранил их всех от проведения соревнований.

Как-то проводили турнир в Нижнем Новгороде, я пригласил советника мэра, а он не пришёл. Говорит: «У тебя там слишком много чёрных». Я возмутился: «Во-первых, не чёрные, а мои воспитанники, ребята из российских республик, а во-вторых, они не устраивают драки, как в других организациях, не ломают стулья, не бьют стёкла и при этом супервоспитанные». Просто с людьми надо проводить правильную работу и всё время поддерживать дисциплину. Тогда и будет результат.

— Сейчас какими проектами вы занимаетесь?

— Больше уделяю внимание кино, но в данный момент приехал в Сочи. Здесь есть перспективы создания сильного промоушена. Сочи — это Кавказ, центр развлечений и очень перспективное место для продвижения ММА.