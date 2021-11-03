Сын Кадырова одержал победу на боксёрском турнире «Время легенд»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
16:50, 04 ноября 2021
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Эли Кадыров, 14-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, взял верх над осетином Хетагом Хаткаровым на соревнованиях по боксу «Время легенд», проходивших в Грозном. Об этом сообщается на странице менеджера атлета в социальной сети Instagram.
Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за слова поддержи в мой адрес! Также хочу сказать спасибо моему сопернику Хетагу Хаткарову за достойный поединок в рамках VII международного турнира по профессиональному боксу «Время легенд» памяти первого президента Чеченской Республики, — приводятся слова Кадырова-младшего.
Поединок между Кадыровым и Хеткаровым проходил в категории до 65 килограммов. Схватка завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Абубакар Кадыров, племянник Рамзана Кадырова, отличился в матче Кубка России с «Кайратом». Встреча завершилась со счётом 3:0, а родственник главы Чечни отметился точным ударом с пенальти.