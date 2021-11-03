Сын Кадырова одержал победу на боксёрском турнире «Время легенд»

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Действующий чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов в интервью NEWS.ru поделился мнением о конфликте между бойцом Артёмом Резниковым и AСА. По его мнению, спортсмен из Казахстана повёл себя неправильно, когда отказался от поединка, предложенного организацией, и потребовал от промоушена освободить себя от контрактных обязательств.

Например, я всегда выполнял свои обязательства перед ACA. Даже когда у меня не было контракта с организацией, всё равно соглашался на предложенные мне условия. Возьмём нашу трилогию с Али Баговым....