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Сын Кадырова одержал победу на боксёрском турнире «Время легенд»

16:50, 04 ноября 2021
Сын Кадырова одержал победу на боксёрском турнире «Время легенд» Фото: pixabay.com
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Эли Кадыров, 14-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, взял верх над осетином Хетагом Хаткаровым на соревнованиях по боксу «Время легенд», проходивших в Грозном. Об этом сообщается на странице менеджера атлета в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за слова поддержи в мой адрес! Также хочу сказать спасибо моему сопернику Хетагу Хаткарову за достойный поединок в рамках VII международного турнира по профессиональному боксу «Время легенд» памяти первого президента Чеченской Республики, — приводятся слова Кадырова-младшего.

Поединок между Кадыровым и Хеткаровым проходил в категории до 65 килограммов. Схватка завершилась техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» Абубакар Кадыров, племянник Рамзана Кадырова, отличился в матче Кубка России с «Кайратом». Встреча завершилась со счётом 3:0, а родственник главы Чечни отметился точным ударом с пенальти.

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