Стал известен результат выступления российских борцов на чемпионате Европы Российские борцы заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы

Фото: Kadir Caliskan via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходили в Румынии и завершились 18 февраля. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

На счету атлетов из России три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград. Первое место в медальном зачете заняли представители Турции (семь золотых, пять серебряных, три бронзовых награды), на втором месте команда Азербайджана (5-3-4), замкнули тройку борцы из Армении (4-0-2).

Золотые медали среди россиян завоевали борец греко-римского стиля Сергей Семенов в весовой категории до 130 килограммов, а также участники турнира по вольной борьбе Абасгаджи Магомедов в категории до 61 килограмма и Ахмед Усманов в категории до 79 килограммов.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили рассказал, что двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева не пустили в Румынию на чемпионат Европы. По его словам, у таможенной службы аэропорта Бухареста вызвала сомнения виза спортсмена из России.

До этого первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявлял, что российских спортсменов не пускают на международные соревнования, потому что боятся их достижений. Об этом он упомянул, говоря про спортивную «Аллею славы» на выставке «Россия». Кириенко обратил внимание, что стену одного из павильонов украшают более 600 золотых медалей, среди которых также есть награды с чемпионатов мира и Олимпийских игр.