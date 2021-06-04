Союз ММА России запустит мультимедийную платформу ММА.РФ

https://static.news.ru/photo/84c57a4e-c5da-11eb-bb19-96000091f725_660.jpg Радмир Габдуллин Фото: gabdradmir.ru

Союз ММА России и университет «Синергия» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ, для освещения новостей и событий в мире ММА, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

В ближайшем будущем мы получим для продвижения вида спорта мультимедийную платформу MMA.РФ, которая позволит не только решать маркетинговые задачи, но в перспективе создать онлайн факультет ММА, производить прозрачный учёт и статистику всех спортсменов, судей и других представителей индустрии ММА в России и СНГ, — рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

На платформе ММА.РФ будут размещаться страницы организаций, клубов, соревнований и статистики, а участвовать в её формировании смогут спортсмены, официальные лица и фанаты ММА.

Как сообщалось ранее, в рамках проходящего в Кемерово чемпионата России по ММА известный российский художник Арсений Власов написал акриловыми красками картину «Производство поднимает ММА», которая была установлена на предприятии корпорации «АСИ».