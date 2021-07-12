Шамиль Завуров анонсировал финальный бой в карьере

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что 17 сентября проведёт в Москве прощальный бой с чемпионом Fight Nights Нариманом Аббасовым в рамках совместного турнира двух компаний памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Это мой последний бой, как и было анонсировано. Я думаю, пора уже завершать. Я уже принял решение для себя, которое будет наиболее правильным и для меня, и для всей нашей команды. Я обещал, что это будет последний бой, поэтому придётся сдержать слово, — рассказал Завуров NEWS.ru.

Его решение окончательное и не будет зависеть от результата в поединке с серьёзным соперником, в котором он намерен проверить свои силы. Кроме того, Завуров отметил, что пропустит турнир своей организации в Альметьевске ради подготовки к своему бою.

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